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Kabar terbaru tentang kondisi Gonçalo Ramos setelah diganti pada jeda Olympiacos-Milan: bagaimana keadaan penyerang Milan itu?

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Milan meninggalkan Piraeus di Athena dengan kemenangan dramatis di kandang Olympiacos setelah berbalik dari tertinggal 2-0 menjadi unggul 4-2. Mereka punya banyak alasan untuk tersenyum, bukan hanya karena kemenangan dan tiga poin yang membawa Milan kembali bersaing memperebutkan tempat di babak playoff turnamen tersebut.

Dari gol terbaru Cisse, penampilan gemilang Hutchinson, hingga Pulisic dan Moreira yang kembali mencetak gol, Ruben Amorim tentu puas dengan penampilan timnya pada babak kedua. Namun, Goncalo Ramos tidak bisa tampil pada babak itu. Ia diganti bersama Estupinan saat jeda, ketika Olympiacos masih unggul 1-0. Jika pergantian pemain sayap itu merupakan keputusan taktis, pergantian Ramos berkaitan dengan masalah yang dialaminya pada babak pertama.

AMORIM MENEGASKAN: "IA MERASAKAN NYERI". Dalam wawancara dengan Sky seusai pertandingan, Ruben Amorim menjelaskan bahwa keputusannya mengganti Ramos dengan Pulisic, sambil kembali menempatkan Alphadjo Cisse sebagai penyerang semu, bukan untuk mengubah pendekatan taktis. Pergantian itu terpaksa dilakukan: "Bukan, bukan saya yang mengubah jalannya pertandingan lewat pergantian itu. Ramos keluar karena ia merasakan nyeri. Pergantian itu terpaksa dilakukan".

APA YANG TERJADI: Kondisi fisik Ramos belakangan ini memang tidak prima. Saat Milan menang atas Frosinone, ia juga diganti atas permintaan rekan setimnya, Rabiot, karena masalah ringan pada betis yang kemudian pulih. Kali ini, alasan resmi Ramos harus keluar bukan masalah otot, melainkan benturan keras yang dialaminya pada babak pertama. Ramos berhasil melewati mantan bek Inter, Lorenzo Pirola, dengan dribel, tetapi Pirola tetap berusaha merebut bola dan menjatuhkannya lewat tekel keras pada tulang kering. Ramos terus bermain meski kesakitan dan sedikit terpincang-pincang hingga diganti saat jeda.

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AKAN DIPERIKSA BESOK: Pergantian itu mungkin merupakan langkah pencegahan. Namun, Milan akan kembali mengevaluasi kondisi Ramos besok, dengan pemeriksaan yang akan dilakukan di Milanello. Kehadirannya sangat penting bagi Milan untuk menjalani sisa musim, sehingga tidak ada yang akan dibiarkan begitu saja.