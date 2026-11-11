Ramon: "Kembali ke Real Madrid? Saya tidak memikirkannya. Fabregas? Di Como, kami tergila-gila pada idenya"

Jacobo Ramon, bek Como dan tim nasional Spanyol, berbicara tentang masa kini dan masa depannya. Dalam wawancara dengan AS, pemain kelahiran 2005 itu mengatakan: "Kembali ke Madrid? Saya tidak memikirkannya. Sekarang November, masih lama. Semuanya baru saja dimulai, masih banyak yang menanti kami, dan saya hanya memikirkan itu. Dalam keseharian, saya sangat fokus pada Como, yang sedang menjalani musim bersejarah bagi klub".

Tentang pemanggilan terbarunya ke tim nasional: "Sebuah kehormatan besar, saya sangat senang. Saya sangat bangga bisa berada di sini. Saya baru tahu soal pemanggilan itu ketika Assane (Diao) mengirimi saya pesan: awalnya saya tidak percaya".

Tentang Cesc Fabregas: "Dia percaya kepada saya setelah saya meninggalkan Madrid, menjelaskan semuanya kepada saya, dan filosofinya sangat cocok dengan gaya bermain saya. Saya sangat berterima kasih kepadanya. Dia bisa menjangkau kami semua. Dia membuat kami semua tetap terlibat, baik pemain inti maupun cadangan, dan itu tidak mudah. Cesc percaya kepada saya dan bisa menjangkau kami semua. Kami semua rela mati demi gagasannya".

Terakhir, tentang Nico Paz: "Dia pemain yang luar biasa, dia membuktikannya di Liga Champions dan termasuk pemain dengan gol dan assist terbanyak. Orang-orang hanya melihat kontribusinya saat menyerang, padahal dia juga memberi kami kontribusi besar saat bertahan".