Al-Sharjah dilaporkan sedang menjajaki kemungkinan untuk merekrut Ramiz Zerrouki, demikian dilansir situs penggemar FR12 pada Selasa. Gelandang berusia 28 tahun itu tampaknya akan hengkang secara permanen dari Feyenoord pada musim panas mendatang.

Klub asal Rotterdam tersebut belum menerima tawaran resmi, namun klub dari Uni Emirat Arab tersebut sangat ingin merekrut Zerrouki ke dalam skuadnya.

Gelandang yang akan membela Aljazair di Piala Dunia bulan depan ini masih terikat kontrak dengan Feyenoord hingga pertengahan 2027.

Namun, setelah musim berakhir, Zerrouki menegaskan dalam wawancara dengan ESPN bahwa ia tidak melihat masa depan bagi dirinya di De Kuip.

“Jelas bahwa saya tidak akan melanjutkan karier di sana, menurut saya. Situasinya tidak terlalu bagus bagi saya, saya bisa jujur tentang hal itu. Saya tidak pernah merasa betah dan nyaman di Feyenoord. Itu penting bagi saya sebagai individu,” kata Zerrouki dengan jujur.

Menurut Transfermarkt, Zerrouki masih bernilai 6,5 juta euro. Al-Sharjah pada dasarnya bisa dengan mudah mengeluarkan dana sebesar itu, sementara pemain asal Amsterdam ini sendiri tidak akan mengalami penurunan gaji di klub milik Adel Taarabt.

Dalam beberapa tahun terakhir, banyak bintang Eropa yang bergabung dengan Al-Sharjah untuk mengisi rekening bank mereka. Di antaranya adalah Kostas Manolas, Miralem Pjanic, dan Paco Alcácer yang pernah bermain di klub tersebut.