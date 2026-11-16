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Kemenangan lima gol di Berlin bukan sekadar kejutan. Pelatih Timnas Jerman, Jürgen Klopp, sudah menyinggung skenario tersebut sebelum laga dimulai, lewat pernyataan yang diputar kembali oleh stasiun televisi "ARD" setelah peluit akhir, hingga ia mendapati ramalannya terwujud secara harfiah. Timnas Jerman meraih kemenangan telak 5-0 atas Belanda pada laga terakhir rangkaian pertandingan internasional mereka tahun ini, sekaligus memastikan posisi puncak Grup 2 dan lolos ke perempat final UEFA Nations League.

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Seusai pertandingan, stasiun televisi "ARD" menghadirkan Klopp dalam sebuah wawancara, dan presenter Esther Sedlaczek mengingatkannya pada pernyataan yang ia lontarkan sebelum laga, ketika ia berkata: "Dalam kondisi terbaik, kami akan mencetak lima gol", seperti dikutip harian Bild setelah pertandingan. Klopp tampak terkejut ketika pernyataan itu diungkit kembali dan balik bertanya: "Apakah saya mengatakan itu?", sebelum stasiun televisi tersebut memutarkan potongan wawancaranya sebelum laga agar ia bisa memastikan sendiri ucapannya.

Sebelum pertandingan, pelatih asal Jerman itu berkata dengan nada penuh harap: "Kami punya firasat yang bagus, tetapi kami tidak tahu apa yang akan terjadi. Dalam skenario ideal, kami akan mencetak lima gol ke gawang mereka, tetapi mencetak satu gol saja sudah cukup sulit". Undian perempat final UEFA Nations League dijadwalkan berlangsung Jumat mendatang, setelah Timnas Jerman menutup rangkaian laga tahun ini dengan kemenangan bersejarah atas tetangga mereka, Belanda, yang terwujud dengan cara yang nyaris membuat ramalan Klopp tampak seperti skenario yang sudah ditulis sebelumnya.

"Jerman belum terbebas dari semua masalahnya"

Mengenai jalannya pertandingan, Jürgen Klopp tidak menyembunyikan kekagumannya terhadap Timnas Jerman dan para pemainnya, tetapi ia tidak menganggap kemenangan tersebut sebagai bukti bahwa tim telah terbebas dari semua masalahnya.

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Kepada "ARD" seusai laga, Klopp mengatakan bahwa ia jatuh cinta pada Timnas Jerman sejak mengambil alih kursi pelatih, meski citra yang menyelimuti tim sebelumnya tidak demikian. Ia menjelaskan: "Pada musim panas, orang punya kesan bahwa pelatih baru harus banyak minum agar bisa menikmati menonton Timnas Jerman. Namun, saya datang ke sana dan langsung jatuh cinta pada pandangan pertama".

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Pelatih asal Jerman itu menambahkan: "Mereka pemain sepak bola yang luar biasa dan memiliki kepribadian istimewa. Namun, pandangan orang lain terhadap mereka dari luar tidak seperti itu". Timnas Jerman sebelumnya tersingkir dari Piala Dunia di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko pada babak 32 besar setelah kalah dari Paraguay, yang kemudian diikuti dengan kepergian pelatih sebelumnya, Julian Nagelsmann, dari jabatannya. Klopp berhasil membawa tim menjuarai grup dan lolos ke perempat final UEFA Nations League, dengan kemungkinan menghadapi Spanyol, sang juara dunia, atau Belgia.

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Mengenai fase berikutnya, Klopp berkata: "Saya benar-benar sudah tidak sabar", tetapi ia menolak menganggap kemenangan besar ini sebagai bukti bahwa semua masalah telah selesai. Ia menambahkan: "Tentu saja, akan konyol jika berpikir bahwa kami sudah menyelesaikan semua masalah".

Sang pelatih memuji performa lini serang dengan berkata: "Jika kami berhasil membuat para pemain bertalenta besar bermain lepas, bermain melawan kami tidak akan menyenangkan", seraya menyebut bahwa para pemain sendiri masih terus terkejut dengan apa yang mereka tunjukkan di lapangan. Klopp menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa tim telah menaikkan standar ekspektasi bagi diri mereka sendiri lewat penampilan ini, sehingga para pemain memikul tanggung jawab tambahan untuk terus menampilkan performa kuat pada fase berikutnya.

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