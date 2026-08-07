Jauh dari hiruk-pikuk dan ketegangan yang mengiringi laga-laga final besar, Lamine Yamal memilih untuk menorehkan sejarah dengan ketenangan seorang yang percaya diri. Sebuah cuplikan video yang dirilis timnas Spanyol setelah penobatan gelar memperlihatkan mentalitas seorang juara yang usianya belum genap sembilan belas tahun, seseorang yang telah melihat trofi itu sebelum menyentuhnya.

Federasi Sepak Bola Spanyol, melalui kanal-kanal resminya, merilis rekaman eksklusif yang belum pernah ditayangkan sebelumnya, yang direkam pada jam-jam terakhir sebelum laga final Piala Dunia melawan Argentina. Dalam rekaman itu, sang winger Barcelona tampak berbicara dengan nada tenang namun tegas.

Yamal berkata dalam video yang direkam sebelum ia memasuki lapangan: "Kita akan kembali ke Spanyol sebagai juara dunia." Sebuah kalimat singkat, yang saat itu tampak hanya sebagai harapan seorang anak muda, sebelum akhirnya berubah menjadi ramalan yang menjadi kenyataan di tangan pasukan pelatih Luis de la Fuente setelah peluit panjang berbunyi.

Bagi Yamal, turnamen ini bukan sekadar deretan angka gol. Meski ia hanya mencetak satu gol sepanjang perjalanan Piala Dunia, pengaruhnya melampaui bahasa gol. Ia tampil di seluruh pertandingan dan tidak pernah absen dari susunan inti kecuali pada laga pembuka karena masalah fisik, sehingga kemudian menjadi senjata paling berbahaya bagi Spanyol dengan keberaniannya, kecepatannya, serta kemampuannya membongkar pertahanan lawan.

Yang menarik dalam rekaman yang bocor itu bukan hanya rasa percaya dirinya, melainkan ketenangannya yang mengagumkan menjelang pertandingan terbesar dalam hidupnya. Ia mengakui: "Saya tidak gugup, saya rasa kami masih belum sepenuhnya sadar bahwa kami akan bermain di final Piala Dunia."

Ia menutup pesannya dengan kalimat yang merangkum mentalitas juaranya, kalimat yang setelah penobatan gelar menjadi tajuk tersendiri: "Saya tidak pernah memikirkan kekalahan, kalah tidak pernah terlintas dalam benak saya, yang saya bayangkan hanyalah mengangkat trofi."

Dengan mentalitas seperti itu, sesuatu yang jarang terkumpul dalam diri seorang pemain berusia sembilan belas tahun, Yamal kembali ke Barcelona pada 12 Agustus bukan sekadar sebagai pemain yang menjanjikan, melainkan sebagai juara dunia yang datang untuk menegaskan bahwa ia tak lagi menjadi masa depan sepak bola, melainkan masa kininya.