Galatasaray Turki ingin memperkuat lini permainannya sebelum dimulainya musim baru, dan setelah biaya untuk mendatangkan Bruno Fernandes, pemain Manchester United, meningkat, klub tersebut mengalihkan perhatiannya ke pemain internasional Maroko sekaligus penyerang Real Madrid, Brahim Diaz.

Menurut situs Turki "ntvspor", Galatasaray menaikkan tawarannya untuk merekrut pemain berusia 25 tahun itu.

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Menurut laporan tersebut, Diaz menyambut baik kepindahan ke tim yang menjamin dirinya mendapatkan lebih banyak menit bermain. Para pejabat Galatasaray terus melakukan komunikasi untuk merampungkan kesepakatan dengan syarat-syarat yang sesuai, di mana klub tersebut menyiapkan tawaran senilai sekitar 15 juta euro.

Laporan-laporan sebelumnya sempat menyebutkan tawaran senilai hanya 7,5 juta euro. Sebaliknya, Real Madrid meminta 25 juta euro untuk menyetujui penjualan pemain Maroko itu, sementara negosiasi antara kedua belah pihak masih terus berlangsung.

Situs Turki tersebut menyoroti "keistimewaan Diaz dengan kemampuan teknisnya yang tinggi, keterampilan menggiring bola, di samping keberagaman peran ofensifnya", seraya menambahkan: "Komunikasi antara kedua klub diperkirakan akan semakin intensif dalam beberapa hari ke depan".

Diaz tampil gemilang bersama Maroko di Piala Dunia 2026, di mana Maroko tersingkir dari babak perempat final di tangan Prancis (2-0).