Kini Martin Zubimendi menjadi kandidat untuk meninggalkan Arsenal pada bulan-bulan terakhir musim ini, di tengah kebutuhan The Gunners untuk menjual sejumlah pemainnya demi menyeimbangkan kondisi keuangan klub.

Gelandang asal Spanyol itu mencuat sebagai salah satu nama yang dikandidatkan untuk pergi, seiring ketertarikan Atletico Madrid untuk merekrutnya.

Menurut laporan surat kabar Spanyol "AS", Atletico Madrid merupakan salah satu klub yang paling berminat mendatangkan Zubimendi, dengan memanfaatkan hubungan baik antara kedua klub, selain keinginan sang pemain untuk mengembalikan posisinya dan merasakan kembali perannya yang penting di dalam tim.

Arsenal membutuhkan ketersediaan likuiditas keuangan secepat mungkin, sebab meskipun tim tampil sukses di bawah kepemimpinan Mikel Arteta, kondisi keuangan klub tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan.

Klub berencana memperpanjang kontrak hanya tiga dari pemain intinya, yang dianggap sebagai elemen tak tergantikan dalam skuad, sementara pemain lainnya akan tersedia untuk dijual demi memperbaiki situasi ekonomi dan melanjutkan pendekatan yang sama yang ditempuh klub terhadap Gabriel Martinelli, yang pindah ke Al Hilal Saudi dengan nilai sekitar 70 juta euro.

Dalam kondisi seperti ini, sejumlah pemain diperkirakan akan mengubah tujuan mereka dalam beberapa bulan mendatang, di antaranya Viktor Gyokeres, Mikel Merino, dan Zubimendi, selain nama-nama lainnya.

Atletico Madrid ingin memanfaatkan gejolak yang tengah terjadi di dalam Arsenal untuk merebut peluang merekrut sang pemain, mengingat Zubimendi merupakan target lama bagi klub asal Madrid itu.

Atletico sebelumnya sempat menjajaki kemungkinan untuk mendatangkannya ketika ia masih menjadi pemain Real Sociedad, bahkan melakukan kontak dengan lingkungan terdekatnya untuk mengetahui posisinya, tetapi sang pemain saat itu sebenarnya telah mencapai kesepakatan dengan klub asal London Utara tersebut.

Adapun kini, setelah awal musim yang tak lepas dari sejumlah hambatan, Zubimendi menjadi salah satu nama yang dikandidatkan untuk meninggalkan Stadion Emirates dalam waktu dekat, bukan karena menurunnya komitmen atau berkurangnya kualitasnya, melainkan sebagai akibat dari kebutuhan finansial yang memaksa klub Inggris tersebut.

Berbeda dengan musim lalu, ketika ia tetap menjadi kandidat hingga Maret untuk penghargaan transfer terbaik di Liga Primer Inggris, peran Zubimendi menurun secara mencolok, hingga ia menjadi salah satu opsi cadangan dalam skuad tim.

Perekrutan Bruno Guimaraes, yang cepat beradaptasi dengan tim juara Liga Primer Inggris itu, menambah kesulitan bagi Zubimendi untuk mendapatkan kesempatan bermain, karena nyaris tidak ada lagi ruang baginya untuk bersaing memperebutkan posisi inti.

Pemain itu hanya tampil dalam 380 menit yang tersebar di 12 pertandingan sejak awal musim ini, dan hanya sekali memainkan laga penuh, yaitu saat menghadapi Slavia Praha di Liga Champions Eropa, sementara sisa penampilannya hanya terbatas pada menit-menit yang minim, sebuah catatan yang lemah bagi pemain yang direkrut Arsenal dengan mengeluarkan 60 juta euro kurang dari dua tahun lalu.

Arsenal berupaya mengembalikan nilai investasi yang mereka bayarkan untuk mendatangkan gelandang asal Spanyol itu, sementara hubungan baik antara kedua klub tampaknya menjadi faktor yang dapat memudahkan rampungnya transfer ini, terlebih berkas Julian Alvarez, yang sempat mengalami pergerakan pada musim panas lalu, masih hadir di koridor Stadion Emirates.

Berdasarkan hal itu, tidak tampak mustahil jika Arsenal memberikan Atletico Madrid potongan harga dalam transfer ini selama periode libur Natal, tetapi rampungnya negosiasi tentu tidak akan mudah, meski terdapat keinginan dan antusiasme dari klub asal Madrid itu untuk menuntaskan perekrutan tersebut.