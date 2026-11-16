Raksasa parfum Coty bantah gugatan David Beckham senilai $41 juta atas penjualan parfumnya di Poundland

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Sir David Beckham terlibat sengketa hukum dengan Coty setelah parfum bermerek namanya ditemukan dijual di toko diskon dan SPBU. Perusahaan yang mengelola mereknya menuntut ganti rugi sedikitnya $41 juta, tetapi raksasa parfum itu membantah semua tuduhan, meminta agar gugatan ditolak, dan bersikeras bahwa sengketa ini sebenarnya terkait upaya beralih lebih awal ke pesaing.

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Perusahaan merek Beckham menggugat Coty

Sir David Beckham terlibat sengketa hukum dengan Coty, perusahaan yang mendistribusikan parfum bermerek namanya, setelah produk tersebut ditemukan dijual di toko diskon dan SPBU. Seperti dilaporkan The Athletic, dokumen pengadilan menguraikan "keterkejutan dan kekecewaan" Beckham saat melihat Eau de Toilette dan Eau de Parfum miliknya di keranjang barang obral.

Gugatan yang diajukan di New York itu dilayangkan oleh DB Ventures, perusahaan berbasis di London yang didirikan presiden sekaligus salah satu pemilik Inter Miami tersebut untuk mengelola hak citra dan kemitraan bisnisnya. Perusahaan itu menuntut kompensasi dan ganti rugi "tidak kurang dari $41 juta" serta meminta kontraknya diakhiri.

Klaim soal "keputusasaan dan keserakahan" terkait penjualan di Poundland

DB Ventures, yang menyebut mantan bintang Manchester United dan Inggris berusia 51 tahun itu sebagai "salah satu sosok paling ikonis dan berpengaruh dalam dunia mode olahraga dan bisnis", mengatakan "citra mewahnya" telah "dibangun dengan cermat" selama puluhan tahun. Dokumen pengadilannya berbunyi: "Coty mendistribusikan parfum David Beckham melalui peritel barang murah Poundland, sehingga produk itu dijual dengan harga khas toko serba satu dolar dan merek David Beckham dikaitkan dengan produk murah yang didiskon."

Perusahaan itu mengklaim stok senilai sekitar $24,2 juta (£18,2 juta) dijual melalui "saluran distribusi yang tidak disetujui dan dengan diskon setingkat obral likuidasi", lalu bertanya: "Bagaimana mungkin ini terjadi? Keputusasaan dan keserakahan." Perusahaan itu juga mengatakan audit menemukan Coty melaporkan penjualan bersih $123 juta (£93 juta) lebih rendah daripada angka sebenarnya, sehingga DB Ventures kehilangan royalti sebesar $6 juta (£4,5 juta).

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Coty bantah tuduhan dan minta gugatan ditolak

Coty membantah seluruh tuduhan dan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Agung New York agar perkara tersebut "ditolak seluruhnya". Perusahaan itu menyatakan gugatan tersebut tidak semestinya diajukan di New York, bersikeras bahwa kampanye pemasaran tanpa izin itu merupakan satu insiden yang langsung ditangani, dan membantah telah melanggar kontrak. "Ini bukan soal melindungi merek David Beckham," kata Coty.

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Coty mengklaim DB Ventures telah mencapai kesepakatan dengan salah satu pesaingnya dan ingin pengadilan "menciptakan jalan keluar lebih awal dari kontrak". Para pengacaranya menambahkan: "Angka-angka dugaan kerugian itu sepenuhnya spekulatif karena diekstrapolasi dari audit yang belum lengkap." Mereka melanjutkan: "Dugaan selisih yang ditemukan di tengah audit yang belum selesai tidak menunjukkan adanya pelanggaran."

Bagaimana kelanjutan sengketa parfum Beckham?

Mahkamah Agung New York kini harus memutuskan apakah perkara tersebut akan dilanjutkan. Coty memproduksi 45 parfum bermerek Beckham, tetapi Interparfums akan memegang lisensinya mulai Januari 2027 setelah kesepakatan baru yang dicapai Authentic Brands Group, pemilik nama Beckham.

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Coty berpendapat gugatan itu bertujuan "mempercepat keputusan komersial" untuk beralih ke pesaing sebelum kontrak saat ini berakhir pada 2028.