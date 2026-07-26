Raksasa Italia Siapkan Tawaran Resmi, Bintang Argentina Kian Dekat Kembali ke Serie A

Inter Milan terus berupaya memperkuat skuadnya selama bursa transfer musim panas, dengan menempatkan penguatan lini pertahanan sebagai salah satu prioritas, di tengah upaya sang juara Serie A untuk menambah sosok berpengalaman dan berkualitas sebelum dimulainya musim baru, sementara komunikasi dengan salah satu bek paling menonjol di Liga Inggris kian menguat.

Jaringan Sportmediaset Italia mengungkap bahwa Inter mengintensifkan negosiasinya dengan Tottenham Hotspur untuk merekrut bek asal Argentina Cristian Romero, yang telah menyatakan persetujuannya untuk kembali ke Serie A setelah lima tahun meninggalkan Atalanta.

Menurut laporan tersebut, Romero yang berusia 28 tahun menilai bahwa kepindahan ke Inter merupakan langkah ideal dalam kariernya, terlebih setelah ia mencapai final Piala Dunia 2026.

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Ia menambahkan bahwa manajemen Inter bersiap mengajukan tawaran resmi pertama, yang mencakup peminjaman pemain dengan kewajiban pembelian, dalam kesepakatan yang nilai totalnya mencapai 40 juta euro.

Direktur olahraga klub Italia itu, Piero Ausilio, diperkirakan akan menggelar putaran negosiasi baru dengan para petinggi Tottenham dalam beberapa hari mendatang, dengan tujuan mencapai kesepakatan akhir.

Pada awalnya Tottenham menuntut 50 juta euro untuk melepas kaptennya, namun keinginan jelas Romero untuk bergabung dengan Inter memberikan keunggulan bagi klub Italia tersebut dalam negosiasi.

Hal ini terjadi ketika Tottenham menata ulang opsi pertahanannya musim panas ini, setelah merekrut Jan Paul van Hecke dan Marcos Senesi, yang membuatnya lebih fleksibel dalam mempertimbangkan tawaran yang diajukan untuk Romero.

Laporan tersebut menegaskan bahwa kesepakatan dengan pemain diperkirakan tidak akan menjadi hambatan, menyusul pembicaraan positif dengan para perwakilannya, sementara kedua klub terus berupaya menuntaskan transfer ini sebelum penutupan bursa transfer.

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