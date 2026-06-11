Raksasa Inggris mengincar Lewandowski... namun ada kendala dalam penyelesaian kesepakatan tersebut

Manchester United sedang mempertimbangkan kemungkinan untuk merekrut striker veteran asal Polandia, Robert Lewandowski, selama jendela transfer saat ini, dengan memanfaatkan status bebas transfer sang pemain setelah berakhirnya kontraknya bersama Barcelona.

Menurut laporan surat kabar Spanyol "Mundo Deportivo", manajemen "Setan Merah" memantau situasi Lewandowski dengan cermat, seiring dengan pencarian klub akan penyerang berpengalaman yang mampu memberikan kontribusi langsung, di samping pemain Slovenia Benjamin Sesko dalam proyek serangan tim.

Pemain internasional Polandia ini sangat dihargai di Old Trafford, terutama setelah penampilan gemilangnya bersama Barcelona, di mana ia tampil dalam 193 pertandingan dan mencetak 120 gol selama empat musim.

Selain itu, kesempatan untuk menjalani pengalaman baru di Liga Premier Inggris mungkin menjadi daya tarik bagi Lewandowski, yang belum pernah bermain di "Premier League" selama karier profesionalnya.

Namun, kesepakatan tersebut tampaknya masih jauh dari penyelesaian saat ini, karena tuntutan finansial sang pemain menjadi hambatan utama dalam prosesnya.

Laporan menunjukkan bahwa pejabat Manchester United tampaknya tidak bersedia memberinya gaji yang setara dengan yang ia terima di Barcelona, yang menyebabkan negosiasi melambat dan membuat kemungkinan-kemungkinan lain tetap terbuka.

Minat terhadap Lewandowski tidak hanya datang dari klub Inggris, karena beberapa klub dari Liga Amerika juga memantau situasinya dengan cermat, dipimpin oleh Chicago Fire, serta minat dari klub-klub Liga Saudi, yang memiliki kemampuan untuk mengajukan tawaran finansial yang besar.

Di tengah banyaknya pilihan yang tersedia bagi penyerang veteran asal Polandia ini, masa depannya masih belum jelas, sementara perkiraan menunjukkan bahwa keputusan akhirnya mungkin tertunda beberapa minggu sebelum ia menentukan tujuan berikutnya.