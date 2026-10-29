Tampaknya posisi bek kanan di Real Madrid telah berubah menjadi sakit kepala kronis yang mengancam kestabilan tim. Setelah dua tahun perencanaan, klub ibu kota Spanyol itu mendapati dirinya menghadapi masalah nyata di posisi ini, yang membuka pintu bagi skenario dramatis yang mungkin akan memulangkan pemain Inggris Trent Alexander-Arnold ke kampung halamannya.

Dua tahun lalu, Real Madrid merekrut Arnold untuk bermain di samping sang kapten Dani Carvajal, dan setelah kepergian Carvajal, mereka mendatangkan pemain Belanda Denzel Dumfries pada bursa transfer terakhir.

Meski demikian, tak satu pun dari keduanya meyakinkan jajaran kepelatihan, hingga Fede Valverde, yang bukan seorang bek, mengisi posisi ini di bawah asuhan Xabi Alonso dan Arbeloa, dan hal itu terus berlanjut dengan pola yang sama di bawah kepemimpinan Jose Mourinho.

Mourinho Menyingkirkan Arnold

Radio Spanyol "Cadena SER" mengutip sumber-sumber di dalam Real Madrid bahwa Arnold khususnya sama sekali belum tampil stabil, dan levelnya sangat jauh dari apa yang ia perlihatkan bersama Liverpool, bahkan ia absen dari skuad Inggris di Piala Dunia terakhir.

Kemerosotan ini menempatkannya di urutan paling bawah dalam daftar pilihan Mourinho. Bagi pelatih asal Portugal itu, Valverde adalah pemain utama di posisi ini meski ada pernyataan terkenalnya bahwa pemain Uruguay itu tidak akan bermain sebagai bek kanan karena bukan posisi aslinya. Namun, penampilan dan kemampuannya menata lini tengah membuatnya menjadi pilihan pertama, lalu Dumfries di urutan kedua, kemudian seorang pemain dari Castilla jika ada kesempatan.

Liverpool Bergerak: Peminjaman Adalah Solusinya

Oleh karena itu, tidaklah mengherankan jika rumor tentang kepergian Arnold yang sudah di depan mata beredar luas. Ia menerima bayaran sekitar 16,7 juta euro per tahun.

Menurut yang diungkapkan jurnalis Pacojo Delgado melalui radio SER Deportivos, Liverpool sebenarnya sudah mulai menjajaki suara para suporternya dan agen pemain terkait pengajuan tawaran resmi kepada Real Madrid untuk memulangkannya, awalnya dengan status pinjaman, selama periode bursa transfer musim dingin mendatang.

Meskipun Trent, yang berusia 28 tahun dan lahir di kota The Beatles, tidak pergi dari Liverpool dalam hubungan yang sepenuhnya baik dengan para suporternya, survei awal menunjukkan bahwa hanya kurang dari sepertiga penggemar Liverpool yang menentang kepulangannya, yang membuka jalan bagi sebuah kepulangan bersejarah.

Dua Hambatan Menghadang Transfer: Pedro Porro Adalah Kejutannya

Kepulangan Arnold ke Anfield menghadapi dua masalah. Pertama, gajinya yang tinggi, meski Liverpool memiliki kemampuan finansial. Kedua, hubungannya yang sangat erat dengan rekan setimnya Jude Bellingham, karena Real Madrid tidak ingin mengambil langkah yang bisa mengganggu musim luar biasa yang sedang ditampilkan gelandang tersebut.

Pacojo menutup pembicaraannya dengan sebuah prediksi menarik: "Saya berani bertaruh bahwa Liverpool akan menekan dengan kuat, dan saya juga bertaruh bahwa Mourinho menginginkan Pedro Porro sebagai gantinya, seorang pemain yang juga diinginkan Deco di Barcelona. Tapi ini hanya prediksi saya."

Hal ini terjadi pada saat radio yang sama beberapa pekan lalu mengungkapkan bahwa Barcelona menanyakan tentang Pedro Porro untuk merekrutnya pada musim dingin atau musim panas, memanfaatkan keserasiannya yang sangat baik dengan Lamine Yamal di Piala Dunia.

Sang juara dunia asal Spanyol itu sendiri ingin kembali ke LaLiga, karena khawatir penurunan performa Tottenham akan memengaruhi peluangnya bersama timnas. Tampaknya Barcelona adalah pilihan pertamanya saat ini, tetapi Real Madrid tidak menutup kemungkinan untuk melakukan langkah balasan.