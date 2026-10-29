Philippe Diallo, Presiden Federasi Sepakbola Prancis, menegaskan bahwa negaranya sedang mempertimbangkan untuk mengajukan tawaran bersama guna menjadi tuan rumah putaran final Piala Dunia 2038.

Situs Tribuna memuat pernyataan Philippe Diallo dalam wawancaranya dengan surat kabar Ouest-France, mengenai niat Prancis untuk mengajukan pencalonan sebagai tuan rumah Piala Dunia.

Prancis belum pernah menjadi tuan rumah Piala Dunia putra sejak tahun 1998, dan mengingat perluasan turnamen menjadi 48 tim nasional, spekulasi semakin meningkat soal pengajuan tawaran bersama dengan Jerman.

Diallo berkata, "Saya ingin mengatakan bahwa hubungan kami dengan Federasi Sepakbola Jerman sangat baik, dan hal itu akan menjadi simbol yang luar biasa untuk menghadirkan semangat baru bagi sepakbola tim nasional Eropa, bahkan bagi seluruh benua ini juga."

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Presiden Federasi Sepakbola Prancis itu juga mengisyaratkan kemungkinan bergabungnya satu negara Eropa ketiga dalam tawaran tuan rumah tersebut.

Ia menuturkan, "Kami sudah mulai menemukan sejumlah gagasan, tetapi ini adalah proyek-proyek yang sangat rumit, dan tentu saja membutuhkan dukungan dari otoritas publik, dalam kasus kami, dukungan dari pemerintah Prancis."

Pada akhirnya, Diallo mengisyaratkan bahwa setiap kampanye resmi Prancis untuk menjadi tuan rumah turnamen tahun 2038 akan tetap bergantung pada lanskap politik, yang akan terbentuk setelah pemilihan presiden di negara itu pada tahun 2027.