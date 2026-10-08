Mehdi Benatia, mantan bintang Maroko, masuk dalam daftar kandidat untuk mengisi jabatan direktur olahraga sebuah klub besar Eropa, beberapa bulan setelah kepergiannya dari Olympique Marseille.

Benatia, yang sebelumnya menjabat sebagai penasihat olahraga lalu direktur olahraga di Olympique Marseille, meninggalkan jabatannya pada Mei lalu, di penghujung musim yang sangat bergejolak bersama tim.

Mantan pemain internasional Maroko itu sebelumnya telah mengumumkan kepergiannya pada Februari, sebelum menarik kembali keputusannya dan menyelesaikan perjalanan hingga akhir musim.

Sejak saat itu, mantan bek tengah tersebut bekerja sebagai analis olahraga di saluran Canal+, namun ia tidak menutup kemungkinan untuk menjalani proyek baru di dunia sepak bola.

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Kepulangan Benatia ke klub bisa jadi melalui Italia, negara yang dikenal baik oleh Mehdi, karena ia pernah bermain di sana bersama Udinese, Roma, dan Juventus.

Situs "Foot Mercato" mengutip pernyataan jurnalis Spanyol Matteo Moretto, bahwa klub Milan sedang mempertimbangkan sejumlah kandidat untuk tim manajemen olahraganya.

Moretto menjelaskan di YouTube: "Hingga saat ini, belum ada nama yang menonjol sebagai kandidat utama, tetapi lebih banyak wawancara dan komunikasi dijadwalkan akan berlangsung dalam beberapa pekan mendatang".

Ia melanjutkan: "Saya ingin secara singkat menyoroti perjalanan karier Mehdi Benatia, mantan bek dan mantan direktur olahraga klub Marseille, yang akan senang kembali bekerja di Italia, negara yang dikenalnya dengan baik".

Ia menambahkan bahwa pemain Maroko itu terbuka terhadap gagasan untuk bergabung dengan Milan, jika klub tersebut menghubunginya.

Perlu diingat bahwa Milan berupaya menata ulang struktur manajemen olahraganya sejak kepergian Igli Tare, yang dipecat oleh pemilik klub Gerry Cardinale pada akhir Mei setelah klub gagal lolos ke Liga Champions Eropa.