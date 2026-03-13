Rakitic: "Modric bisa bertahan satu tahun lagi di Milan, saya heran dia tidak bertahan di Real Madrid"

Luka Modric juga hadir hari ini pada hari pembukaan Milano Open dalam rangkaian World Legends Padel Tour 2026, yang berhasil mengumpulkan banyak mantan juara sepak bola dan tokoh lainnya di ibu kota Milan. Di antara mereka ada Ivan Rakitic, sahabat karib dan mantan rekan setimnya di tim nasional, yang diwawancarai oleh para jurnalis yang hadir. Berikut pernyataannya:





Bagaimana kabar Modric?





"Kami telah menjalin persahabatan selama bertahun-tahun dan saya melihatnya tetap sama seperti hari pertama: dia adalah pria dan pemain yang luar biasa, bagi saya dia seperti kakak laki-laki. Saya sangat senang melihatnya setelah sekian lama. Saya sarankan Anda menikmati penampilan Luka: apa yang dia lakukan dan bagaimana dia beradaptasi dengan tim ini bersama banyak pemain muda yang ada sungguh luar biasa"





Apakah kamu mengharapkan dampak seperti ini di Serie A?





"Itu selalu tergantung padanya. Ini tidak bisa menjadi kejutan karena dia tetap menjadi salah satu gelandang terbaik di dunia. Yang mengejutkan saya adalah dia tidak melanjutkan kariernya di Real Madrid, saya katakan ini sebagai seorang penggemar: saya senang dia datang ke Italia, karena dia selalu mengatakan bahwa dia bangga dengan kariernya tetapi dia merasa kurang setidaknya satu tahun di Serie A. Jadi, saya sarankan untuk menikmatinya: kami di Spanyol sangat merindukannya"





Apakah dia bisa bertahan di sini satu tahun lagi?





"Saya harus mengucapkan selamat kepada direktur olahraga yang membawanya ke Italia dan saya harap dia bisa membuat Luka tetap tinggal: saya pikir dia sangat menikmati waktunya di sini dan itu terlihat, karena jika tidak, dia tidak akan bermain sebaik ini"





Setelah kemenangan di Derby, apakah Milan bisa memenangkan gelar?





"Ya, tentu saja ini sulit. Menurutku, Inter sedang menjalani musim yang sangat penting. Milan harus terus bermain dengan percaya diri dan mempercayai Luka: jika ada peluang, Milan akan memanfaatkannya"







