Rakitic memuji sahabatnya Modric: "Inilah alasan di balik performa Milan saat ini. Luka adalah sepak bola itu sendiri; jika dia menikmati permainannya, biasanya dia menang"

Luka Modric sangat bahagia di Milan, kata Ivan Rakitic. Mantan gelandang Barcelona dan Sevilla itu mengatakan hal ini kepada Sky:





Apakah kamu senang Modric datang menemuimu?





"Tentu saja, dia seperti kakak laki-laki bagiku. Melihatnya begitu bahagia di Milan sungguh luar biasa: aku harap dia bisa terus seperti ini. Aku bilang padanya, 'Berhentilah, main padel di sini bersamaku,' tapi dia ingin terus bermain."





Luar biasa apa yang dilakukan Modric di Milan?





"Sungguh luar biasa. Saya rasa semua pemain Milan berusaha menikmati permainan Luka. Dia juga menikmati permainannya dan biasanya dia menang saat itu terjadi. Itulah mengapa saya yakin Milan tampil begitu baik: para pemain muda harus banyak belajar darinya"





Dalam hal apa Luka istimewa?





"Saya hanya akan mengatakan satu hal: ini adalah sepak bola. Jika Anda berada di samping Luka, Anda hanya perlu menikmatinya, karena dia menikmati sepak bola, bukan sekadar memainkannya. Jika Luka bersenang-senang, tim lain akan mengalami kesulitan. Sangat luar biasa bagi kami orang Kroasia memiliki seorang pemuda seperti dia"