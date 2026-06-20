Raja Willem-Alexander mengenai pertemuan tertutup dengan Ketua FIFA Gianni Infantino: 'Saya telah mengajukan usulan untuk...'

Raja Willem-Alexander, bersama Ratu Máxima dan Putri Ariane, hadir pada Sabtu malam dalam pertandingan Piala Dunia antara Belanda dan Swedia (5-1). Setelah pertandingan usai, mereka memberikan wawancara kepada NOS.

“Saya beberapa kali melihat ke mana letak defibrilator, karena kadang-kadang saya memang membutuhkannya,” kata Raja merujuk pada pertandingan yang menegangkan itu. “Namun pada akhirnya, ini benar-benar sangat menyenangkan. Pertandingan ini luar biasa, sekaligus menegangkan.”

“Kadang-kadang memang tidak terlalu baik untuk jantung saya, tapi saya tidak bisa tidak mengatakan bahwa saya sangat menikmati ini. Saya sangat senang bisa berada di sini untuk mendukung Belanda pada momen yang sangat indah ini.”

Setelah pertandingan usai, para anggota keluarga kerajaan juga sempat mampir sebentar ke ruang ganti tim Oranje. Menurut sang raja, para pemain ‘sangat senang’.

“Mereka benar-benar tampil sebagai satu tim dan bersama-sama mereka mengendalikan pertandingan ini sepenuhnya. Gol di awal tentu saja sangat memuaskan. Bahwa saya, atas nama 18 juta pelatih tim nasional lainnya, diperbolehkan masuk ke ruang ganti sejenak dan mengucapkan terima kasih kepada mereka atas nama Belanda, merupakan momen yang sangat istimewa.”

Selama pertandingan, pasangan raja duduk di samping Presiden FIFA Gianni Infantino. “Saya di sini sebagai tamu FIFA, dan jika Infantino hadir di sini, tentu saja Anda duduk di samping tuan rumah,” kata raja, yang kemudian bercanda mengenai percakapan singkatnya dengan Infantino. “Mungkin saya telah memberikan beberapa saran terkait penghargaan perdamaian untuk tahun-tahun mendatang.”

Yang dimaksudnya adalah FIFA Peace Prize, sebuah penghargaan perdamaian yang pertama kali diberikan pada bulan Desember. Pemenangnya saat itu adalah Donald Trump, presiden Amerika Serikat.

Dalam beberapa jam ke depan, Willem-Alexander, Máxima, dan Ariane akan melanjutkan perjalanan ke Kansas City, sekitar 1.200 kilometer dari sana. Di sana, mereka akan menyaksikan pertandingan Piala Dunia antara Curaçao dan Ekuador.