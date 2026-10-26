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Kylian Mbappe mencapai tonggak bersejarah dengan mencetak gol ke-100 untuk Real Madrid saat tampil membawa timnya menang atas Barcelona. Penyerang asal Prancis itu menegaskan bahwa kekompakan skuad lebih penting daripada pencapaian pribadinya.

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Mbappe capai 100 gol pada penampilan ke-116

Kylian Mbappe kembali mengukir namanya dalam sejarah Real Madrid dengan mencetak kedua gol dalam kemenangan 2-1 atas Barcelona di Camp Nou. Penyerang asal Prancis itu mencapai 100 gol untuk Real Madrid hanya dalam 116 penampilan bersama klub.

Dari 100 gol tersebut, 67 tercipta di La Liga, 25 di Liga Champions, 4 di Copa del Rey, 2 di Piala Dunia Antarklub, 1 di Piala Super UEFA, dan 1 di Piala Super Spanyol.

Mbappe membuka skor lewat bola yang mengenai pahanya dan berbelok arah, sebelum menuntaskan umpan Eduardo Camavinga di pengujung laga.

Penyerang utamakan kemenangan tim ketimbang pencapaian pribadi

Meski mencapai angka tiga digit dalam waktu yang memecahkan rekor, Mbappe tetap sepenuhnya fokus pada pencapaian bersama seusai pertandingan. “Saya sangat senang. Semua orang tahu saya suka mencetak gol dan membantu tim dengan cara itu,” kata Mbappe.

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“Namun, menurut saya hari ini itu hanya sebuah detail, karena yang terpenting adalah kemenangan tim dan bagaimana kami menang sebagai satu kesatuan.”

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“Kemenangan ini akan memberi tim kepercayaan diri yang besar dan akan ada lebih banyak gol lagi, jadi itu tidak terlalu penting,” tambahnya.

Pemain Prancis serukan persatuan tim dalam perburuan gelar

Menilik tuntutan bermain untuk Real Madrid, Mbappe meminta rekan-rekan setimnya mempertahankan standar tinggi mereka. “Kami tahu kami harus bermain layaknya pria, tetapi juga sebagai sebuah tim,” tegas Mbappe.

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“Jika kami ingin meraih sesuatu tahun ini, kami harus melakukannya bersama-sama... ketika Anda melihat para pemain yang kami miliki di sini, siapa pun yang mengatakan tidak ada kualitas berarti berbohong.”

“Pada akhirnya, menang dan tetap berada dalam persaingan gelar sangat penting bagi kami,” ujarnya.

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Penyerang Real Madrid bidik gelar La Liga

Setelah meraih dua Trofi Pichichi dan satu Sepatu Emas sejak tiba di Madrid, Mbappe terus menjadi andalan lini serang Real Madrid.

Pemain asal Prancis itu telah mencetak 14 gol di semua kompetisi musim ini.

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Mbappe dan Real Madrid kini mengalihkan perhatian ke laga tandang melawan Santander pada Minggu depan.