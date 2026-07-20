Raja-raja Aksi Penyerangan... 4 Pemain Spanyol yang Menghancurkan Kebanggaan Argentina

Tim nasional Spanyol memberikan pelajaran tak terlupakan dalam seni sepak bola kepada lawannya dari Argentina, setelah terus-menerus menekan lawan tersebut selama 120 menit di final Piala Dunia 2026.

"La Roja" pun dinobatkan sebagai juara Piala Dunia untuk kedua kalinya dalam sejarahnya, berkat kemenangan 1-0 atas Argentina pada Minggu kemarin.

Pertandingan ini berlangsung sangat timpang jika dilihat dari statistik, di mana penguasaan bola mencapai 68% berbanding 32%, dan tim Spanyol melepaskan 20 tembakan, 11 di antaranya mengarah ke tiang gawang dan mistar, sedangkan tim Argentina hanya melepaskan 3 tembakan yang tidak ada satupun yang mengarah ke gawang Unai Simón.

Jika kita mengamati pertandingan tersebut, terdapat empat pemain Spanyol yang menjadi faktor utama dominasi besar ini, yaitu bek luar biasa Pau Kubarsi yang meraih penghargaan Pemain Muda Terbaik di turnamen ini.

Selain itu, ada motor utama tim, Rodri, sang maestro lini tengah dan Pemain Terbaik turnamen ini, serta Dani Olmo, ditambah pemain pengganti Pedri yang masuk pada babak kedua.

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Koparsi melakukan 121 umpan akurat dari total 126 umpan dengan tingkat keberhasilan 96%, dan umpan-umpannya tidak hanya terbatas pada umpan balik ke belakang, melainkan juga untuk terus menerobos lini pertahanan lawan.

Rodri melakukan 101 umpan akurat dari total 106 umpan dengan tingkat keberhasilan 95%, dan ia memegang rekor umpan terbanyak dalam sejarah sepak bola dunia secara umum dengan 1.394 umpan, mengungguli legenda Brasil, Dunga.

Sedangkan Olmo, ia menjadi senjata mematikan di setengah lapangan lawan dengan pergerakannya di antara lini dan membuka sudut umpan bagi rekan-rekannya, di mana ia melakukan 21 umpan akurat dari 25 percobaan, termasuk 16 di sepertiga depan lapangan Argentina, serta melakukan dua percobaan tembakan dan tiga dribel yang berhasil.

Masuknya Pedri setelah satu jam pertandingan berarti dominasi mutlak di lini tengah, di mana ia mengendalikan ritme permainan dengan segala cara, melalui umpan akurat sebanyak 57 dari 61, dengan tingkat keberhasilan 93%, termasuk 42 umpan di wilayah lawan.

Tim "La Roja" berhasil mendominasi Argentina sepenuhnya sepanjang pertandingan melalui "permainan posisional" dan tekanan yang terus-menerus selama 120 menit.