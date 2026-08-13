Raja profesional: Al Hilal di satu sisi, Al Nassr, Al Ittihad, dan Al Ahli di sisi lain!

Klub Al Hilal menobatkan dirinya sebagai raja di takhta Liga Roshn Arab Saudi pada era profesional, meski absen meraih gelar juara dalam dua musim terakhir.

Musim baru Liga Arab Saudi dimulai hari ini, Kamis, melalui 3 pertandingan yang mempertemukan Abha melawan Al Hazm, Al Shabab kontra Al Qadsiah, dan Al Ahli menghadapi Al Diriyah.

Musim ini akan menjadi musim kesembilan belas Liga Arab Saudi pada era profesional, sejak edisi pertamanya bergulir pada musim 2008-2009.

Selama 18 musim sebelumnya, Al Hilal menjadi "pemimpin" sejati sepakbola Arab Saudi, setelah meraih gelar liga sebanyak 8 kali, dengan persentase yang mendekati 50%, sebuah angka yang sangat besar.

Untuk menggambarkan besarnya persentase tersebut, jumlah gelar Al Hilal setara dengan total gelar yang diraih klub Al Nassr, Al Ittihad, dan Al Ahli jika digabungkan.

Al Nassr dianggap sebagai tim kedua tersukses dalam meraih gelar Liga Arab Saudi era profesional, dengan koleksi 4 gelar, yang terakhir diraih pada musim lalu, setelah puasa gelar selama 7 tahun penuh.

Di sisi lain, Al Ittihad berada di posisi ketiga dengan koleksi 3 gelar, yang terakhir diraih pada dua musim lalu bersama pelatih asal Prancis Laurent Blanc.

Adapun Al Ahli, hanya meraih satu gelar bersama pelatih legendarisnya Christian Gross pada musim 2015-2016, jumlah yang sama dengan koleksi gelar klub Al Fateh dan Al Shabab.

Perlu diketahui bahwa Al Hilal akan memulai musim baru Liga Roshn besok, Jumat, ketika menjamu Al Faisaly di Stadion Kingdom Arena di ibu kota Arab Saudi, Riyadh.