Pemain asal Skotlandia, Scott McTominay, berubah menjadi sosok yang baru begitu pindah ke Napoli, hingga mampu melampaui catatan panjangnya bersama klub lamanya, Manchester United, dalam waktu kurang dari dua setengah musim.

Napoli bermain imbang 3-3 saat menjamu Roma dalam pertandingan yang mempertemukan keduanya pada hari Sabtu, di Stadion Diego Armando Maradona, dalam pekan kedelapan Liga Italia.

Pertandingan ini menyaksikan ketajaman McTominay, yang mencetak dua gol. Gol pertamanya tercipta pada menit ke-48, setelah ia menyambut bola umpan silang dan membawanya ke dalam gawang melalui sundulan.

Berkat gol ini, McTominay menjadi gelandang dengan jumlah gol sundulan terbanyak di lima liga top Eropa pada seluruh kompetisi, sejak bergabung dengan Napoli pada musim panas 2024.

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Menurut jaringan statistik "Opta", gelandang asal Skotlandia itu telah mencetak 11 gol dengan kepalanya sejak pindah ke Napoli, melampaui pemain Brasil Casemiro dan pemain Prancis Corentin Tolisso, yang masing-masing mencetak 10 gol.

Adapun gol keduanya yang sekaligus menjadi gol ketiga bagi tim asal Italia selatan itu tercipta pada menit ke-83, setelah tembakan mendatar keras dari luar kotak penalti.

Gol ini merupakan gol ke-30 yang dicetak oleh pemain berusia 30 tahun itu sejak pindah ke Napoli, meskipun ia hanya tampil dalam 87 pertandingan, menurut jaringan statistik "StatMuse FC".

Dengan demikian, McTominay melampaui apa yang ia tunjukkan bersama klub lamanya Manchester United selama 7 tahun di tim utama, yang dalam periode tersebut ia tampil dalam 255 pertandingan, tetapi hanya mencetak 29 gol.



