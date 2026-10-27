Laporan media mengungkap sikap winger Prancis milik Al Nassr, Kingsley Coman, terkait keikutsertaannya dalam laga mendatang melawan Al Khaleej di Liga Roshn Arab Saudi.

Al Nassr akan menjamu Al Khaleej lusa, Kamis, di Stadion Al Awwal Park di ibu kota Arab Saudi, Riyadh, dalam pekan kedua belas kompetisi Liga Roshn.

Jurnalis Arab Saudi, Ali Al Anzi, mengatakan bahwa Coman mengikuti sesi latihan bersama yang dijalani Al Nassr hari ini, Selasa, sebagai persiapan menghadapi laga tersebut, setelah pulih dari cedera.

Winger Prancis itu absen dalam dua laga terakhir tim ibu kota tersebut di Liga Roshn Arab Saudi, yakni melawan Neom dan Al Faisaly, akibat cedera.

Pertandingan berikutnya ALN Saudi Pro League 14.00 ALK

Coman sebelumnya diperkirakan akan absen dari Al Nassr dalam 4 pertandingan, namun dua di antaranya telah ditunda, yaitu melawan Al Ahli di Liga Roshn Arab Saudi dan Al Wasl dari Uni Emirat Arab di ajang Liga Champions Asia Elite.

Pemain berusia 30 tahun itu baru menjalani 8 pertandingan bersama Al Nassr sejak awal musim ini, dan selama itu hanya berhasil mencetak satu gol tanpa memberikan satu assist pun.

Perlu dicatat bahwa Al Nassr menempati peringkat kedua di klasemen Liga Arab Saudi dengan 25 poin, selisih dua poin di belakang Al Hilal yang memuncaki klasemen, dan unggul selisih gol atas Al Qadsiah yang menempati peringkat ketiga serta telah memainkan satu laga tambahan.