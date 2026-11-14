Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
Iklan
FBL-WC-2026-MATCH88-AUS-EGYGetty Images
Yosua Arya
Diterjemahkan oleh

Raja Mesir! Mohamed Salah pecahkan rekor gol timnas lewat penalti Panenka yang dieksekusi dengan tenang

Ikuti GOAL di Google

Mohamed Salah resmi mencatatkan namanya dalam sejarah sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa Mesir. Penyerang berusia 34 tahun itu mencetak dua gol menjelang akhir pertandingan saat Mesir menang telak 5-0 atas Malawi dalam kualifikasi Piala Afrika, memastikan rekor tersebut lewat aksi yang luar biasa berani.

Iklan

Salah ukir sejarah dalam kemenangan telak Mesir

Salah resmi menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa Mesir setelah mencetak dua gol pada menit-menit akhir melawan Malawi. Penyerang berusia 34 tahun itu mencetak kedua golnya menjelang laga berakhir dan membawa negaranya meraih kemenangan telak 5-0.

Salah memasuki jeda internasional dengan selisih dua gol dari rekor nasional yang telah bertahan lama. Saat peluit akhir berbunyi, penyerang veteran itu telah menjadi pemegang tunggal rekor bergengsi tersebut di hadapan penonton yang bersorak gembira.

Panenka berani pastikan gol bersejarah ke-70

Bintang Trabzonspor itu baru menulis ulang buku rekor dalam akhir laga yang berlangsung sengit. Salah menyamai rekor pemegang sebelumnya, Hossam Hassan, pada menit ke-84 lewat gol internasionalnya yang ke-69.

Tidak puas hanya berbagi rekor, sang penyerang merebutnya sebagai pemegang tunggal pada masa tambahan waktu. Setelah mendapat hadiah penalti, Salah menunjukkan ketenangan luar biasa dengan menaklukkan kiper lewat tendangan Panenka yang berani untuk mencetak gol bersejarahnya yang ke-70.

Iklan
Iklan

Ketajaman berlanjut setelah tinggalkan Anfield

Pencapaian terbaru Salah menambah panjang kiprahnya bersama tim nasional yang dimulai pada 2011. Dalam 123 penampilan bersama Mesir, ia konsisten tampil gemilang di panggung-panggung terbesar sekaligus mengukuhkan warisannya sebagai ikon sepakbola Afrika.

Pertandingan berikutnya
MWI

MWI

Africa Cup of Nations Qualification

17 Nov 2026

EGY

EGY

Ketajamannya di level klub juga tetap terjaga setelah pindah ke Turki. Salah telah mencetak sembilan gol dalam 11 penampilan liga bersama Trabzonspor musim ini. Ia menjadi pemain pertama sejak pencatatan dimulai pada musim 2014-15 yang menghasilkan sepuluh kontribusi gol dalam tujuh pertandingan pertamanya di Liga Super Turki.

Babak penting lainnya dalam karier legendaris

Pemecahan rekor gol tim nasional Mesir menambah daftar panjang penghargaan individual Salah. Sebelum pindah ke Trabzonspor, Salah menghabiskan sembilan tahun yang berkesan di Liverpool. Ia meninggalkan Anfield sebagai pencetak gol terbanyak klub sepanjang masa di Liga Primer Inggris dengan 191 gol. Selama berkarier di Inggris, ia juga mencatatkan 277 kontribusi gol untuk Liverpool, jumlah tertinggi yang diraih pemain mana pun bersama satu klub dalam sejarah Liga Primer Inggris.

Ditulis olehYosua Arya

Jurnalis GOAL ID

Mengawali karier sebagai penulis magang di GOAL Indonesia pada awal 2021, Yosua kemudian diangkat menjadi jurnalis di tahun yang sama dan hingga kini konsisten menulis dengan fokus utama pada Real Madrid serta jagat La Liga Spanyol.

Lahir dan besar di Salatiga, kecintaan Yosua pada sepakbola berakar pada klub lokal, PSISa Salatiga serta PSIS Semarang. Namun, perjalanan cintanya tidak berhenti di sana. Aksi duo kidal Real Madrid, Raul Gonzalez dan Guti Hernandez, memperkenalkan Yosua pada dunia sepakbola Eropa dan menumbuhkan rasa kagum yang kemudian berkembang menjadi spesialisasi profesional.

Terjun meliput langsung Piala Dunia U-17 2023 di Indonesia menjadi salah satu pengalaman paling berkesan baginya. Di turnamen itu, Yosua berkesempatan bertemu sekaligus mewawancarai para wonderkid yang kini mulai bersinar di level elite: Marc Guiu, Franco Mastantuono hingga Claudio Echeverri.

Bidang keahlian Yosua di GOAL Indonesia di antaranya:

  • Mengulas dunia La Liga Spanyol, khususnya Real Madrid

  • Analisis preview pertandingan dengan pendekatan taktik dan naratif

  • Editorial sepakbola internasional

  • Penelusuran pemain muda dan perkembangan talenta global

 

XI Sepanjang Masa Yosua (4-3-3): Iker Casillas; Dani Alves, Sergio Ramos, Carles Puyol, Roberto Carlos; Luka Modric, Guti Hernandez, Xavi Hernandez; Lionel Messi, Raul Gonzalez, Cristiano Ronaldo
Lihat Profil Penulis