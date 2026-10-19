Mohamed Salah menjadi sorotan utama dalam liputan media Turki atas kemenangan Trabzonspor 2-0 atas Besiktas, dalam laga puncak pekan kedelapan Liga Turki, Senin malam.

Berbagai surat kabar menyoroti gol penentu Salah, yang memperkokoh kemenangan timnya dan mengantarkannya ke puncak daftar pencetak gol, di tengah pujian atas pengaruhnya di laga-laga besar.

Situs Fotomac memilih judul "Badai Salah" untuk menyoroti penampilan sang pemain melawan Besiktas, dengan menilai bahwa golnya pada menit ke-71 menjadi titik balik yang memberi Trabzonspor keunggulan menentukan dalam derbi tersebut.

Situs tersebut tidak memisahkan gol ini dengan kecemerlangan Salah di level individu, karena mengaitkan kontribusinya dalam kemenangan itu dengan kenaikannya ke puncak daftar pencetak gol Liga Turki.

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Hadir di laga-laga besar

Di sisi lain, situs "Fanatik" berfokus pada kemampuan Salah meninggalkan jejaknya di pertandingan-pertandingan besar, dengan mengingat torehan hat-trick-nya melawan Galatasaray, sebelum kembali merobek gawang Besiktas. Mereka menulis: "Bintang dunia Trabzonspor, Mohamed Salah, tak bisa dihentikan," seraya menambahkan: "Setelah mencetak gol ke gawang Galatasaray, ia juga merobek gawang Besiktas."

Situs resmi klub Besiktas menggambarkan gol Salah sebagai titik yang mengakhiri harapan tim untuk menyamakan kedudukan.

Liputan-liputan media Turki menyoroti capaian individu yang diraih Salah bersamaan dengan kemenangan Trabzonspor, setelah ia menambah koleksinya menjadi 8 gol untuk memuncaki sendiri daftar pencetak gol Liga Turki seusai pekan kedelapan.

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