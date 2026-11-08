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Kazuyoshi Miura kembali mencetak sejarah dengan menjadi pemain tertua yang pernah tampil di liga kasta ketiga Jepang pada usia 59 tahun. Penyerang legendaris yang akrab disapa King Kazu itu masuk sebagai pemain pengganti untuk Fukushima United, memperpanjang rekornya yang luar biasa pada musim profesionalnya yang ke-42.

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King Kazu kembali mengukir sejarah

Miura menorehkan babak luar biasa lainnya dalam kariernya yang istimewa. Penyerang legendaris itu resmi menjadi pemain tertua yang pernah tampil di liga kasta ketiga Jepang pada Sabtu sore. Tepat pada usia 59 tahun, delapan bulan, dan 12 hari, Miura turun ke lapangan untuk Fukushima United. Ia masuk dari bangku cadangan pada masa tambahan waktu babak kedua untuk membantu timnya mempertahankan kemenangan meyakinkan 4-1 di kandang atas FC Ryukyu.

Penampilan singkatnya menjelang akhir laga itu cukup untuk memperpanjang rekor usia yang telah lama ia pegang di J.League. Pencapaian terbaru ini menambah prestasi luar biasa dalam perjalanan pemain yang akrab dijuluki para pendukung sebagai "King Kazu".

Kembali tampil di liga setelah sekian lama

Laga Sabtu itu menjadi momen penting bagi sang penyerang veteran, bukan hanya karena usianya yang memecahkan rekor. Itu merupakan penampilan resmi pertamanya dalam pertandingan liga reguler sejak musim 2021.

Pada musim 2021, Miura masih berkompetisi di kasta tertinggi Jepang. Ia memainkan satu pertandingan untuk klub induknya, Yokohama FC, sebelum akhirnya meninggalkan level tertinggi untuk melanjutkan karier bermainnya.

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Meski tampil enam kali musim lalu, seluruh penampilan itu terjadi dalam turnamen khusus berdurasi singkat yang digelar dengan format musim terbagi. Karena penampilan tersebut tidak digolongkan sebagai pertandingan liga resmi, penampilan singkatnya bersama Fukushima United menandai kembalinya ia ke kompetisi liga resmi setelah penantian panjang.

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Lima dekade berkarier sebagai pesepakbola profesional

Dedikasi Miura yang tak kenal lelah terhadap sepakbola belum pernah terjadi sebelumnya di era modern. Penyerang veteran itu kini menjalani musim ke-42 dalam karier profesionalnya, pencapaian yang mencerminkan daya tahan atletik luar biasa.

Setelah menjalani debut seniornya pada 1980-an, mantan bintang Jepang itu kini telah bermain secara profesional dalam lima dekade berbeda. Kemampuannya menjaga kebugaran fisik dan tekadnya yang tak tergoyahkan untuk terus bersaing belum tertandingi di seluruh dunia.

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Masih bersemangat untuk bertanding

Meski usianya terus bertambah, Miura sama sekali belum menunjukkan tanda-tanda akan gantung sepatu. Ia terus membuktikan bahwa dirinya masih bisa memberi kontribusi pada momen-momen penting di lapangan untuk Fukushima United.

Sebelum memecahkan rekor penampilan di liga akhir pekan ini, ia mengakhiri penantian hampir empat tahun untuk mencetak gol dalam pertandingan kompetitif pada awal musim panas. Penyerang veteran itu mencetak gol dalam pertandingan Piala Kaisar pada Juli.

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Seiring Fukushima United melanjutkan sisa musim ini, King Kazu akan menanti kesempatan berikutnya dengan sabar. Pemain berusia 59 tahun itu tetap siap turun ke lapangan dan memperpanjang rekor-rekornya yang luar biasa.