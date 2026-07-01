Raja Gol... Oliisi Semakin Mendekati Rekor Bersejarah Pelé di Piala Dunia

Michael Oliisi menampilkan performa luar biasa saat timnas Prancis mengalahkan Swedia dengan skor 3-0 di babak 32 besar Piala Dunia 2026, setelah ia menciptakan dua gol yang memperkuat keunggulan “Les Bleus” dan menegaskan perannya yang krusial dalam skema serangan tim.

Oliesi membawa timnas Prancis lolos ke babak 16 besar dan akan menghadapi Paraguay pada Minggu pagi mendatang.

Bintang Prancis ini memimpin daftar pemain dengan assist terbanyak di Piala Dunia 2026 sejauh ini dengan 5 assist.

Menurut Opta, Oulissi kini menjadi pemberi assist terbanyak kedua dalam satu edisi Piala Dunia sejak tahun 1966, di bawah legenda Brasil Pelé yang menciptakan 6 assist pada edisi 1970.

Data dari Master Ship mengungkapkan bahwa Oulissi masuk dalam daftar bersejarah yang mencakup para pemain dengan assist terbanyak dalam 4 pertandingan pertama mereka di Piala Dunia, dengan catatan 5 assist, di belakang pemain Hungaria László Budai (6 assist pada 1954) dan pemain Italia Amedeo Piavatti (5 assist pada 1938).

Dalam konteks yang sama, jaringan Stats Foot menjelaskan bahwa Oulissi kini masuk dalam daftar pemberi assist teratas dalam sejarah tim nasional Prancis di Piala Dunia, setelah menambah koleksinya menjadi 5 assist, sehingga berada di belakang René Kopa (8 assist) dan sejajar dengan Antoine Griezmann.