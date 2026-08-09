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Raja Casablanca Setuju dengan Syarat: Klub Arab Incar Dua Pemain Tim Maroko

Transfers
Botola Pro
1. Division
Al-Wehdat SC
Raja Casablanca
Raja Casablanca
Maroko
Yordania

Raja Casablanca membentuk ulang skuadnya

Klub Al-Wehdat Yordania menjalin negosiasi serius dengan dua pemain Raja Casablanca, yakni pemain Nigeria Matthias Oyosi dan Mohamed Sharara, selama periode transfer musim panas ini.

Menurut situs Maroko "Le 360", manajemen Raja tidak keberatan membuka pintu kepergian bagi kedua pemain tersebut, terutama di tengah keinginannya untuk menata ulang komposisi tim dan menyediakan ruang lebih besar bagi elemen-elemen yang masuk dalam perhitungan pelatih Tunisia Nasreddine Nabi. Namun, kepergian keduanya tetap bergantung pada datangnya tawaran finansial yang sesuai.

Para pejabat klub hijau tersebut mensyaratkan agar tawaran yang diajukan Al-Wehdat atau tim lain mana pun sepadan dengan nilai finansial yang telah dibayar Raja untuk mendatangkan kedua pemain itu pada periode transfer musim panas lalu, guna menghindari terjadinya kerugian finansial akibat kepergian mereka.

Sebelumnya, Raja telah mendatangkan Matthias Oyosi dan Mohamed Sharara dalam rangka upayanya memperkuat skuad tim. Namun, kedua pemain itu gagal menunjukkan diri sebagaimana diharapkan di dalam susunan pemain inti, sehingga membuat manajemen klub terbuka untuk mengkaji kemungkinan melepas jasa keduanya apabila datang tawaran yang memenuhi syarat finansial mereka.

Langkah-langkah ini terjadi di saat Raja terus membangun kembali komposisi skuadnya sebagai persiapan menghadapi musim mendatang, setelah secara resmi mengumumkan perekrutan Younes Eddahmani dari Ittihad Touarga, dengan kontrak yang berlaku hingga musim panas 2030.

Hari-hari mendatang diperkirakan akan menyaksikan perkembangan baru dalam kasus Oyosi dan Sharara, terutama apabila ketertarikan Al-Wehdat Yordania berlanjut ke tahap pengajuan tawaran resmi, karena saat itu manajemen Raja harus mengevaluasi proposal finansial dan mengambil keputusan yang tepat mengenai masa depan kedua pemain tersebut.

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