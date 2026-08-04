Chelsea sangat dekat untuk merekrut pemain Rayo Vallecano, guna menggantikan kepergian Marc Cucurella ke Real Madrid, pada musim panas ini.

Kepergian Marc Cucurella ke Real Madrid memaksa langkah cepat untuk mencari pengganti di sisi kiri, sehingga Chelsea menempatkan posisi ini sebagai prioritas utama selama bursa transfer musim panas, sebagai bagian dari rencana pelatih Xabi Alonso untuk membentuk ulang tim sebelum musim baru dimulai.

Berbagai laporan menyebutkan bahwa Chelsea hampir merampungkan kesepakatan dari Rayo Vallecano, dengan mendatangkan Pep Chavarria.

Kini bek kiri tersebut diperkirakan akan diberi izin untuk bepergian menjalani tes medis, dalam beberapa jam ke depan, dan menuntaskan kesepakatan secara resmi.

Menurut surat kabar "The Athletic", Chelsea sangat dekat untuk merampungkan kesepakatan, di mana persyaratan pribadi dengan pemain telah disepakati.

Kini, hal itu tinggal menyangkut pemberian sentuhan akhir pada klausul transfer sebelum kesepakatan dapat berlanjut.

Tidak ada masalah yang diperkirakan akan terjadi begitu biaya akhir kesepakatan ditetapkan, yang menurut laporan-laporan sebelumnya diperkirakan sekitar 25 juta euro.

Chavarria bergabung dengan Rayo Vallecano pada tahun 2022 dan bermain 125 pertandingan bersama klub, termasuk pertandingan final Liga Konferensi Eropa.

Chelsea telah merekrut delapan pemain baru musim panas ini, dengan biaya lebih dari 300 juta pound sterling, termasuk jumlah rekor sebesar 117 juta pound sterling untuk mendatangkan Morgan Rogers.