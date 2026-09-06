Chelsea tampaknya bertekad menjadikan awal yang tajam sebagai ciri khas mereka musim ini di bawah kendali Xabi Alonso, setelah tim melanjutkan kebiasaannya mencetak gol lebih awal, dan kali ini di hadapan Arsenal dalam derby London, menegaskan bahwa mereka memulai musim dengan kuat sejak peluit pertama dibunyikan.

Bintang Chelsea, Morgan Rogers, hanya butuh dua menit untuk meninggalkan jejaknya dalam derby London melawan Arsenal, setelah berhasil menggetarkan gawang Arsenal lebih awal lewat tendangan voli dari luar kotak penalti, menjadikannya orang pertama yang meruntuhkan ketangguhan lini pertahanan tim tersebut pada musim ini.





Chelsea tidak menunggu lama dalam ketiga laga pembuka mereka di Liga Premier Inggris, di mana Joao Pedro membuka skor melawan Fulham hanya dalam waktu satu menit, memberikan timnya awal yang sempurna pada pekan pembuka.

Pada laga kedua melawan Brighton, Chelsea hanya membutuhkan waktu 4 menit untuk menggetarkan gawang, setelah Romeo Lavia mencetak gol keunggulan, membuat tim melanjutkan gebrakan ofensif dini mereka dan menegaskan bahwa hal itu bukan sekadar kebetulan pada laga pertama.

Adapun hari ini melawan Arsenal, Morgan Rogers menjadi yang tercepat dari semuanya, setelah hanya butuh dua menit untuk menempatkan bola ke gawang Arsenal, menjadikan Chelsea telah mencetak gol dalam empat menit pertama pada ketiga laganya, yakni pada menit pertama melawan Fulham, menit keempat melawan Brighton, dan menit kedua melawan Arsenal.

Dengan awal seperti ini, Chelsea bersama Alonso mengirim pesan jelas kepada para pesaingnya bahwa mereka tidak membutuhkan waktu lama untuk masuk ke atmosfer pertandingan, setelah tim menjadi "raja awal pertandingan" di Liga Premier, menegaskan bahwa musim ini bisa jadi berbeda dan ambisi mereka mulai terlihat sejak menit-menit pertama.

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