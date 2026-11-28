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Callum Wilson menantang Brentford untuk meraih trofi atau lolos ke kompetisi Eropa setelah dua golnya membawa timnya menang telak 4-0 atas Manchester United. Hasil itu menandai debut yang buruk bagi Mauricio Pochettino di Old Trafford. Timnya masih terpuruk di zona degradasi Liga Primer setelah kembali tampil rapuh di lini belakang.

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Wilson pimpin serangan di Old Trafford

Penyerang Brentford, Wilson, menjadi aktor utama di balik kekalahan Manchester United pada Sabtu . Ia mencetak dua gol lewat penampilan dominan pada babak pertama yang membuat pendukung tuan rumah di Old Trafford terdiam. Penyerang berpengalaman itu membuka rekening golnya musim ini pada menit ke-19, menyelinap di antara dua bek yang terpaku untuk menyambut umpan cerdik Dango Ouattara.

Gol kedua tim tamu tercipta 13 menit kemudian dan kembali memperlihatkan rapuhnya lini belakang Pochettino. Mikkel Damsgaard mengirim umpan akurat yang membelah pertahanan United, lalu Ouattara kembali memberi umpan untuk Wilson. Sang penyerang menuntaskannya dengan tembakan keras, praktis memastikan hasil pertandingan sebelum turun minum. Berbicara kepada Sky Sports setelah laga, Wilson mengungkapkan kegembiraannya: “Dua hasil 4-0 beruntun, itu menyenangkan, tetapi semua ini berkat kerja keras setiap orang di balik layar.”

Brentford tampil efektif sepanjang pertandingan dan tetap tenang meski pendukung tuan rumah berusaha menyemangati manajer baru mereka. Wilson mengakui atmosfer tersebut, tetapi menegaskan timnya tetap fokus pada rencana permainan sendiri. “Kami tahu para pendukung akan mendukung manajer [Mauricio Pochettino] dan tim. Bagi kami, yang penting adalah memainkan permainan kami sendiri,” jelas sang penyerang. “Itu momen yang menyenangkan dan semua orang bisa merayakannya setelah pertandingan.”

Brentford bidik kompetisi Eropa

Meski sorotan akan tertuju pada krisis Manchester United, statistik Opta menunjukkan besarnya masalah mereka. Untuk pertama kalinya sejak Boxing Day 1963, Manchester United kalah dalam dua pertandingan liga berturut-turut dengan selisih sedikitnya empat gol. Sementara itu, Wilson menatap masa depan cerah Brentford di bawah arahan Keith Andrews.

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Wilson menjelaskan mentalitas yang menggerakkan klub asal London Barat itu. Menurutnya, meski relatif kecil, Brentford memiliki etos kerja yang luar biasa. “Ini klub yang lebih kecil, tetapi melakukan segalanya semaksimal mungkin,” katanya. “Semua orang di dalam klub merasa pantas berada di level ini. Langkah berikutnya bagi klub dalam perkembangannya adalah meraih trofi atau tampil di Eropa.”

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Dengan rekan duetnya, Thiago, saat ini absen, Wilson bertekad memimpin upaya tersebut. Ia menambahkan: “Tim bekerja sama dengan siapa pun yang menempati posisi-posisi itu. Senang rasanya bisa mencetak gol pertama saya di liga untuk klub. Saat Thiago absen, sebagai penyerang saya harus memanfaatkan kesempatan.”

Masa sulit Pochettino berlanjut

Awal kiprah Pochettino di Manchester United jauh dari harapan. Setelah kalah 4-0 dari Liverpool di Anfield, Manchester United bermain imbang 2-2 di kandang Sporting CP dalam Liga Champions. Kesulitan mereka kemudian berlanjut pada penampilan pertama pelatih asal Argentina itu di bangku cadangan Old Trafford.

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Keadaan tidak membaik selepas jeda. Upaya United untuk bangkit digagalkan mistar gawang dan penyelesaian akhir yang buruk. Tembakan jarak jauh Youri Tielemans membentur mistar, sementara sundulan Harry Maguire dihalau tepat di garis gawang. Namun, harapan tipis untuk bangkit sirna ketika Kristoffer Ajer menyambar bola dari sepak pojok, memanfaatkan pertahanan yang kembali terpaku. Derita United bertambah pada akhir laga ketika Kevin Schade mencungkil bola melewati Senne Lammens untuk mengubah skor menjadi 4-0.

Kekhawatiran degradasi United meningkat

Statistik menunjukkan situasi suram bagi Manchester United, yang kini kebobolan delapan gol tanpa mampu membalas dalam dua pertandingan terakhir. Kekalahan itu juga membuat mereka terpuruk di posisi ke-19 dengan hanya delapan poin, sementara kemenangan Brentford mengangkat mereka ke urutan kelima dengan 20 poin. United bisa turun ke dasar klasemen jika Crystal Palace mengalahkan Hull City pada Minggu.