Rahimi Ungkap Rahasia Empat Gol ke Gawang Al Nassr dan Janjikan Lebih Banyak untuk Suporter Al Ain

Hussein Rahimi, penyerang klub Al Ain asal Uni Emirat Arab, mengungkapkan kegembiraannya yang begitu besar setelah kemenangan besar yang diraih timnya atas tamunya, Al Nassr, dengan skor telak empat gol tanpa balas, pada pekan pertama Liga Champions Asia Elite.

Hussein Rahimi tampil gemilang dalam laga tersebut dengan mencetak dua gol, dalam pertandingan yang digelar di Stadion Hazza bin Zayed, sementara saudaranya, Soufiane, mencetak gol ketiga dan Giacomarks menutup empat gol tuan rumah.

Rahimi mengawali pernyataannya dalam wawancara dengan Abu Dhabi Sports seusai laga dengan mendoakan mendiang ayahnya, ia berkata: "Hal pertama, saya mendoakan arwah ayah saya, saya dan saudara saya Soufiane, setelah beliau wafat beberapa hari lalu. Rasa sakit karena kehilangan masih memengaruhi jiwa kami, tetapi hal itu tidak menghalangi kami untuk hadir dan menunaikan kewajiban kami bersama tim. Alhamdulillah, kemenangan ini dan penampilan bagus yang saya persembahkan bersama rekan-rekan setim merupakan persembahan untuk arwahnya, dan saya ingin mengatakan kepadanya bahwa dalam setiap pertandingan yang akan saya jalani, saya akan berpegang pada semua nasihat yang beliau tanamkan dalam diri kami selama hidupnya."

Penyerang Al Ain itu menyampaikan pesan khusus kepada seluruh pendukung Al Ain, ia berkata: "Kami berjanji kepada para suporter untuk menampilkan citra yang membanggakan di semua kompetisi musim ini, baik di turnamen Asia, liga, maupun Piala Pro. Kami meminta mereka untuk terus mendukung kami seperti yang mereka lakukan hari ini; sebab suasana di stadion sungguh luar biasa, dan menghadapi Al Nassr sama sekali tidak mudah menghadapi tim yang menampilkan level yang sangat baik musim ini. Saya katakan kepada para suporter, percayalah pada tim, dan kami akan menjawab kepercayaan itu."

Anda dapat mendiskusikan topik dan berita secara lebih mendalam di forum Kooora

Terkait rahasia keunggulan dan konsentrasi tinggi sepanjang jalannya laga, Rahimi menjelaskan: "Hal inilah yang membuat kami memasuki pertandingan dengan konsentrasi penuh sejak menit pertama hingga detik terakhir. Pertandingan-pertandingan seperti ini membutuhkan konsentrasi 100%, dan mengalahkan Al Nassr dengan hasil positif bukanlah hal yang mudah, tetapi semangat tim dan kerja sama itulah yang membuat perbedaan dan mengantarkan kami meraih kemenangan."

Pemain asal Maroko itu memanfaatkan kesempatan untuk menyampaikan terima kasih kepada pimpinan dan klub, ia berkata: "Dari mimbar ini, saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Yang Mulia Sheikh Hazza bin Zayed dan Yang Mulia Sheikh Sultan atas semua yang mereka berikan kepada kami sejak saya bergabung dengan klub Al Ain; apa yang mereka berikan sungguh sangat besar, dan kami katakan kepada mereka bahwa apa yang Anda saksikan hari ini barulah permulaan, dan kami dituntut untuk memberikan lebih banyak lagi serta bekerja untuk klub ini."

Rahimi menutup pembicaraannya dengan memuji para suporter Uni Emirat Arab, ia berkata: "Suporter Uni Emirat Arab dan suporter Al Ain secara umum adalah suporter yang sangat besar dan patut mendapat segala hormat serta penghargaan, baik di dalam maupun di luar lapangan. Mereka layak mendapatkan kegembiraan ini dan lebih dari itu, dan kami berjanji kepada mereka untuk terus bekerja demi selalu mengukir senyum di wajah mereka."



