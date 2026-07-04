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Rahimi mencetak prestasi yang belum pernah terjadi sebelumnya... dan Mazraoui menyamai rekor legendaris

Canada vs Morocco
Canada
Morocco
World Cup
S. Rahimi
N. Mazraoui
Kanada
Maroko

Tim nasional Maroko berhasil memastikan tiket ke perempat final Piala Dunia setelah meraih kemenangan telak 3-0 atas Kanada.

Para pemain "Singa Atlas" tampil sangat mengesankan sepanjang 90 menit pertandingan.

Jaringan statistik "Opta" menyebutkan bahwa Nasser Mazraoui menjadi pemain Maroko kedua yang berhasil memenangkan 10 duel atau lebih (11) dan melakukan 10 sapuan defensif atau lebih (10) dalam satu pertandingan di Piala Dunia.

"Pemain Maroko lainnya yang pernah mencapai prestasi ini adalah pemegang rekor penampilan terbanyak bersama tim nasional Maroko, Noureddine Nibet, dalam pertandingan Maroko melawan Norwegia di Piala Dunia 1998, di mana ia memenangkan 12 duel dan melakukan 15 sapuan defensif," lanjut Opta.

World Cup
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TBD
TBD
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MAR

Selain itu, “Opta” juga menyoroti prestasi Sufyan Rahimi, yang mencetak gol ketiga ke gawang Kanada.

“Rahimi berkontribusi dalam 3 gol selama 5 pertandingan yang ia jalani di Piala Dunia, di mana ia mencetak dua gol dan memberikan satu umpan kunci, dan semua kontribusi ini terjadi setelah ia masuk sebagai pemain pengganti,” jelasnya.

“Ini merupakan jumlah kontribusi gol terbanyak yang pernah dicatat oleh pemain Afrika yang tidak pernah menjadi starter dalam sejarah Piala Dunia,” tegasnya.

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