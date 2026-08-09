Rahimi dalam Pesan Menyayat Hati: Ya Tuhan, Aku Tak Sanggup Melihat Ayahku Menderita

Rahimi, dalam momen kemanusiaan yang menyentuh, bintang internasional Maroko Soufiane Rahimi mengungkap kepedihan yang mencabik hatinya akibat memburuknya kondisi kesehatan sang ayah, dalam sebuah pesan penuh kesedihan yang ia unggah lewat platform media sosial, yang memperlihatkan sisi kemanusiaan dari pemain yang biasa disaksikan penggemar dalam performa terbaiknya di atas lapangan.

Dalam sebuah unggahan yang sangat menyentuh, Rahimi mencurahkan perasaannya dengan kata-kata yang keluar dari lubuk hati, ia berkata: "Tidak ada yang meruntuhkanku selain sakitnya ayahku. Hatiku terasa perih saat ia kesakitan, cukuplah bagiku kelelahan ini ya Allah, aku tak sanggup melihatnya menderita," dalam pengakuan yang jujur akan besarnya penderitaan yang ia alami karena kondisi kesehatan berat yang dihadapi sang ayah.

Sang penyerang Maroko tak hanya mengungkapkan kepedihannya, tetapi ia juga mengangkat kedua tangannya berdoa kepada Allah Yang Maha Perkasa, memanjatkan permohonan dengan kata-kata yang penuh kekhusyukan: "Ya Rabb, Engkau mengetahui dan menyaksikan betapa sakitnya ia meruntuhkanku, maka kasihanilah kelemahannya dan berilah kelembutan atas keadaannya, ya Rabb sembuhkanlah ayahku."

Rahimi menutup pesannya yang menyentuh dengan memohon kepada para pengikut dan pencintanya untuk mendoakan kesembuhan segera bagi sang ayah, sebuah ajakan yang memperlihatkan betapa ia membutuhkan dukungan moral selama masa sulit yang tengah dilalui keluarganya.

Ribuan pengikut pun dengan cepat merespons unggahan bintang Maroko itu, di mana ia dibanjiri pesan-pesan solidaritas dan doa dari berbagai penjuru dunia Arab, dalam sebuah pemandangan yang mencerminkan besarnya rasa empati kemanusiaan terhadap pemain yang membuka hatinya di hadapan semua orang dalam momen kelemahan manusiawi yang jarang terjadi.

Perlu dicatat bahwa Rahimi tidak mengungkap rincian penyakit yang diderita sang ayah, namun kata-katanya yang menyentuh sudah cukup untuk mencerminkan besarnya kepedihan yang mencabik hatinya, saat ia menyaksikan lelaki yang menjadi sandaran utamanya dalam hidup berjuang melawan penyakit.