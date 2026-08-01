Raheem Sterling tampaknya telah menemukan klub baru setelah hengkang dari Feyenoord

Raheem Sterling ditawarkan kepada Vasco da Gama oleh agennya, demikian dilaporkan jurnalis Brasil Lucas Pedrosa. Penyerang Inggris itu berharap bisa menghidupkan kembali kariernya di Brasil setelah hengkang dari Feyenoord.

Apakah klub Brasil itu menantikan kedatangan Sterling masih menjadi tanda tanya. Musim lalu, pemain sayap berusia 31 tahun itu tidak benar-benar mengesankan dengan seragam Feyenoord.

Sterling direkrut secara gratis dari Chelsea pada bursa transfer musim dingin. Mantan pemain Liverpool dan Manchester City itu sudah berbulan-bulan tidak bermain sepakbola, dan hal itu terlihat jelas.

Pada akhirnya, Sterling menutup periodenya di Feyenoord dengan satu assist. Ia gagal mencetak gol di Rotterdam-Zuid.

Pada Juni lalu, Sterling terlibat dalam kecelakaan tunggal di Inggris. Ia menabrakkan Lamborghini Urus miliknya ke pembatas jalan saat menggunakan gas tertawa.