Raheem Sterling mengakui kesalahan dan kemungkinan menunggu hukuman penjara bertahun-tahun

Raheem Sterling pada Selasa mengaku bersalah atas tindakan mengemudi berbahaya di pengadilan Inggris. Hal itu dilaporkan sejumlah media Inggris. Ia juga mengakui membawa gas tertawa, dengan niat untuk menggunakannya.

Sterling sebelumnya tahun ini terlibat dalam kecelakaan tunggal di M3, Hampshire, Inggris. Penyerang berusia 31 tahun itu menabrakkan Lamborghini miliknya, yang kabarnya bernilai 270.000 poundsterling, ke pembatas jalan.

Tidak ada kendaraan lain yang terlibat dalam kecelakaan tersebut dan tidak ada korban luka. Setelah insiden itu, Sterling ditahan polisi atas dugaan mengemudi di bawah pengaruh narkoba.

Pada Selasa, ia hadir di pengadilan. Di sana ia menyatakan telah melakukan tindakan mengemudi berbahaya dan juga mengakui bahwa ia membawa enam tabung gas tertawa dengan niat untuk menghirupnya. Sterling juga mengakui bahwa ia telah menolak menjalani tes napas.

Setelah pengakuan bersalahnya, Sterling kini mengetahui bahwa hukuman berat bisa menantinya: untuk tindakan mengemudi berbahaya, ia dapat dijatuhi hukuman penjara maksimal dua tahun. Belum diketahui kapan pengadilan akan menjatuhkan putusan terkait hal itu.

Sterling bergabung dengan Feyenoord pada Februari setelah kontraknya di Chelsea berakhir. Namun, penyerang itu gagal meyakinkan di Rotterdam. Dalam delapan penampilan resmi, ia tidak mencetak gol dan hanya menyumbang satu assist. Sejak musim panas, ia berstatus tanpa klub.