Mimpi Tinggi Raheem Sterling: Juara Di Man City, Kini Ingin Bawa Inggris Berjaya Di Euro 2020

Usai membawa Manchester City juara, Raheem Sterling punya mimpi besar menghadirkan trofi Euro 2020 bagi timnas Inggris.

Bintang Inggris Raheem Sterling menegaskan, saatnya dirinya merasakan gelar juara di pentas internasional setelah meraih kejayaan di kancah domestik bersama Manchester City.

Menurut eks pilar Liverpool itu, juara Euro 2020 akan menjadi pencapaian terbesar dalam kariernya sejauh ini.

Sterling, seperti diketahui, telah memenangkan tiga gelar Liga Primer bersama The Citizens. Dia pun berharap bisa menularkan semangat juara itu ke skuad The Three Lions.

Pasukan Gareth Southgate berhasil keluar sebagai juara di fase grup dan akan berhadapan dengan tim favorit Jerman di babak perdelapan-final.

"Saya kira, memenangkan sesuatu bersama timnas Inggris, jelas akan menjadi pencapaian terbesar dan itu bisa saya kejar," tutur Sterling dalam jumpa media.

"Maksud saya, bukan saya yang meraihnya [sendiri], tapi tim ini punya potensi untuk mencapai itu [juara Euro 2020]," urai pemain gesit 26 tahun itu.

"Saya merasa seperti, ketika Anda berhasil juara dengan klub, Anda tahu itu adalah prestasi terbesar, tapi ini dalam skala yang lebih besar lagi," lanjutnya.

"Anda mewakili negara, bangsa, jadi bisa menggapai sesuatu dengan timnas Inggris itu akan menjadi satu hal terhebat yang pernah terjadi dalam karier sepakbola saya," tandas Sterling.

Inggris melaju ke babak 16 besar dengan hasil-hasil minimalis. Setelah membuka Euro 2020 dengan kemenangan 1-0 atas Kroasia, Si Tiga Singa ditahan imbang tanpa gol Skotlandia. Di laga pamungkas, Inggris kembali hanya menang 1-0 saat bentrok dengan Republik Ceko.

Seluruh dua gol Inggris sejauh ini dicetak oleh Sterling.