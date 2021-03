Pantaskah Raheem Sterling Jabat Kapten Timnas Inggris?

Raheem Sterling turun sebagai kapten Inggris saat memenangkan laga melawan San Marino dengan skor 5-0 pada kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Eropa.

Penyerang Manchester City Raheem Sterling turut menyumbangkan satu gol pada laga melawan San Marino, Jumat (26/3) WIB.

Bermain sejak menit awal dan bertindak sebagai kapten tim, Sterling mampu membantu rekan-rekannya untuk menusuk jantung pertahanan San Marino.

Alhasil, dirinya mampu mencetak gol pada menit ke-31 setelah tendangannya membentur pemain San Marino yang membuat penjaga gawang Elia Benedettini terkecoh.

Tambahan satu gol tersebut membuat Sterling telah mencetak total 150 gol selama karier profesionalnya, dengan torehan 136 gol untuk klub dan 14 gol untuk Inggris.

Sejak melakoni debutnya di timnas senior, penyerang The Citizens tersebut hanya mampu mencetak dua gol dari 45 lima laga pertamanya bersama The Three Lions. Namun, setelah itu Sterling mampu mencetak 14 gol dari 14 laga terakhirnya untuk Inggris.

Hal itu membuat dia benar-benar dibutuhkan oleh pelatih Inggris Gareth Southgate untuk menjadi juru gedor pertahanan lawan.

Pantaskah Sterling menjabat kapten di Inggris saat ini?

Di laga melawan San Marino, Sterling ditunjuk oleh Southgate untuk mengenakan ban kapten. Meskipun tidak bermain penuh karena harus digantikan oleh Phil Foden di menit ke-46, – dan kapten digantikan oleh Conor Coady – mantan striker Liverpool itu tetap layak dinilai untuk menjabat sebagai kapten tim.

Dilihat dari nama-nama skuad milik Southgate, seharusnya Harry Kane-lah yang biasanya menjadi kapten Inggris.

Meskipun jumlah gol yang dicetak Sterling (14) untuk Inggris masih terlampau jauh dari torehan milik Kane (32), penyerang City terlihat mampu memimpin rekan-rekannya dengan baik di lapangan.

Secara usia Kane memang satu tahun diatas Sterling, namun jika dilihat dari kapan kedua pemain tersebut melakoni debutnya di timnas, Sterling jauh lebih dulu bermain di tim senior yakni pada November 2012, sedangkan penyerang Tottenham Hotspur tersebut baru debut di bulan Maret 2015.

Keduanya juga tak jarang dipercaya oleh masing-masing manajer untuk menjadi kapten di tim mereka.

Jumlah caps Sterling dibanding pemain lain yang dibawa oleh Southgate untuk jeda internasional kali ini juga lebih banyak dari yang lainnya dengan 59 laga, ungul dari Kyle Walker (53), Kane (51) dan Eric Dier (45).

Bisa dibilang bahwa Sterling pemain yang paling berpengalaman di skuad Inggris kali ini.

Southgate pernah mengungkapkan pada September tahun lalu, bahwa ambisi Sterling di dalam dan di luar lapangan selalu memberikan dampak besar ke semua orang di sekitarnya.

“Rasa laparanya akan gol, rasa laparnya untuk menang, rasa lapar untuk mendorong dirinya. Anda benar-benar tak bisa meremehkan itu,” kata Southgate dilansir dari Sky Sports.

“Itu memberikan dampak besar ke semua orang di sekitarnya dan sungguh telah membawa permainannya ke level berikutnya.”

“Pujian saya tak bisa cukup tinggi untuknya. Akan sangat mudah baginya untuk menjalani beberapa hari di pantai, tidak melapor untuk gabung tim, namun mempersiapkan dirinya untuk awal musim.”

“Mentalitasnya sepanjang pekan ini sangat luar biasa. Begitu ingin berada di sini, begitu ingin bermain, begitu ingin tetap berada di lapangan. Saya rasa dia melanjutkan perjuangan ketika kami bermain dengan sepuluh orang.”

“Dia mengambil tanggung jawab atas penalti, dan saya rasa itu adalah karakter yang luar biasa. Hasratnya untuk menang dan sukses itu luar biasa.” (*/Yos)