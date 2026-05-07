'Raheem Sterling dapat bergabung dengan liga papan atas setelah enam bulan yang kurang memuaskan di Feyenoord'

Raheem Sterling masih jauh dari pensiun, demikian dilaporkan The Telegraph pada Kamis. Pemain sayap berusia 31 tahun itu berharap masih bisa bermain di level kompetitif di klub lain, meski petualangannya bersama Feyenoord berakhir dengan kegagalan.

Sudah jelas bahwa Sterling akan meninggalkan De Kuip setelah musim ini. Sejauh ini, ia telah bermain selama 349 menit untuk Feyenoord, terbagi dalam tujuh pertandingan resmi. Pemain yang telah 82 kali membela tim nasional ini hanya memberikan satu assist selama bermain di Rotterdam.

Meskipun penampilannya mengecewakan, Sterling menikmati bermain sepak bola di tempat lain di Eropa. Jurnalis Dominic King memiliki kabar menggembirakan tentang bintang yang sedang terpuruk ini.

“Diperkirakan klub-klub dari Serie A akan menunjukkan minat mereka. Begitu musim berakhir, Sterling akan bekerja sama dengan fisioterapis pribadinya, Ben Rosenblatt, pada bulan Juni untuk memastikan ia siap menghadapi persiapan musim baru,” tulis King.

Sterling yakin bahwa ia masih memiliki kemampuan itu. Kontribusinya dan permainannya di Feyenoord memang mengecewakan, tetapi ia tidak menyesal.

Sebelum petualangannya di Rotterdam, Sterling hanya bermain di Premier League. Ia pernah terikat kontrak dengan Liverpool, Manchester City, Chelsea, dan Arsenal.

Sterling tampaknya belum terbuka untuk petualangan di luar Eropa. Berkat rekam jejaknya, ia pasti bisa bermain di Major League Soccer atau Saudi Pro League.