Raheem Sterling angkat bicara untuk pertama kalinya sejak hengkang dari Feyenoord dan mengalami kecelakaan

Raheem Sterling akhirnya kembali mengunggah sesuatu di Instagram. Pemain sayap berusia 31 tahun itu, yang bermain untuk Feyenoord selama setengah tahun terakhir, memilih untuk tidak bersuara selama beberapa bulan terakhir setelah kepergiannya yang menyakitkan dari De Kuip.

Yang menarik, Sterling belum mengubah foto profil dan bio-nya. Akibatnya, seolah-olah ia masih menjadi pemain Feyenoord.

Sejak kepergian Sterling dan kecelakaan tunggal yang dialaminya dengan Lamborghini Urus-nya, ia hampir tidak pernah lagi membagikan apa pun kepada sepuluh juta pengikutnya.

Pada hari Jumat, Sterling muncul di turnamen remaja Play For The Memory. Di kalangan remaja di Inggris, ia masih sangat populer.

Sterling membagikan tiga foto disertai keterangan singkat. “Hari yang luar biasa.” Menarik untuk ditunggu dalam beberapa bulan ke depan apakah ia akan memberikan wawancara mengenai masa-masa sulitnya di Feyenoord.

Musim panas ini, Sterling akan mencari tantangan baru. Pekan lalu, The Athletic membagikan video penjelasan mengenai kemunduran kariernya.

Selama di Feyenoord, Sterling hanya tampil dalam delapan pertandingan dan mencetak satu assist dalam 421 menit bermain. Gelandang berbakat Tobias van den Elshout pada akhirnya lebih sering dipilih untuk mengisi posisi sayap kiri.