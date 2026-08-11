Pemain sayap asal Senegal, Iliman Ndiaye, yang membela Everton, telah menentukan sikapnya terkait kepindahan ke Liga Roshn Saudi pada periode mendatang, menyusul ketertarikan klub Al Hilal untuk mendapatkan jasanya.

Sejumlah laporan media sebelumnya mengungkap kesiapan Al Hilal untuk mengajukan tawaran besar demi merekrut Ndiaye pada bursa transfer musim panas ini, di tengah upaya mereka mencari pemain sayap baru, setelah pemain Belanda Crysencio Summerville dari West Ham United.

Namun, jurnalis Italia Fabrizio Romano menegaskan bahwa Ndiaye memutuskan untuk bertahan di Liga Primer Inggris pada musim mendatang, dan menyingkirkan gagasan untuk pindah ke Al Hilal.

Romano mengatakan, dalam cuitan melalui akun pribadinya di situs "X": "Iliman Ndiaye memutuskan untuk tidak menerima tawaran Al Hilal, karena ia ingin bertahan di Liga Primer Inggris."

Ia menambahkan: "Ia tidak akan pindah ke Arab Saudi, meski ada tawaran finansial besar di atas meja, karena ia ingin bertahan di Premier League, dan ia sudah mengambil keputusan itu."

Nama pemain sayap Senegal ini dikaitkan dengan kepindahan ke klub Arsenal, terlebih setelah kegagalan mereka merekrut pemain sayap Brasil Vinicius Junior yang baru-baru ini memperpanjang kontraknya dengan Real Madrid.

Arsenal bukan satu-satunya klub yang berminat mendatangkan Ndiaye dari Premier League, di mana pemain sayap Senegal ini juga mendapat perhatian dari klub Manchester United yang tengah menimbang antara dirinya dan rekan senegaranya Ismaila Sarr, pemain sayap Crystal Palace, untuk memperkuat lini serang mereka.

Ndiaye bermain untuk Everton sejak musim panas 2024, ketika ia bergabung dengan skuad dari Olympique Marseille, dan ia telah tampil bersama mereka dalam 34 pertandingan sepanjang musim lalu, dengan hanya mencetak 6 gol, sementara memberikan 3 assist.