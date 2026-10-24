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Al Hilal v Al Hazem - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
GOAL
Diterjemahkan oleh

Rahasianya ada pada Inzaghi: Koulibaly ungkap cerita di balik badai Al Hilal kontra Al Qadsiah

Al Qadsiah vs Al Hilal
Al Qadsiah
Al Hilal
Saudi Pro League
K. Koulibaly
Arab Saudi
Senegal

Pernyataan menarik dari bek veteran asal Senegal

Bek timnas Senegal milik Al Hilal, Kalidou Koulibaly, mengungkap rahasia keunggulan "Sang Pemimpin" atas Al Qadsiah dalam pertandingan yang mempertemukan kedua tim, Jumat kemarin, pada laga pekan ke-11 Liga Roshn Saudi untuk kompetisi profesional.

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Al Hilal meraih kemenangan atas Al Qadsiah dengan skor 3-2. Babak pertama berakhir dengan masing-masing tim mencetak satu gol, yang membuat pelatih "Sang Pemimpin" asal Italia, Simone Inzaghi, marah karena ia ingin mencetak gol sebanyak mungkin, sebagaimana diungkap Koulibaly.

Koulibaly berkata dalam pernyataannya kepada media: "Inzaghi marah kepada para pemain di antara dua babak pertandingan, dan ia berbicara dengan kami di ruang ganti tentang pentingnya mencetak gol di babak kedua."

Ia menambahkan: "Inzaghi memberi tahu kami bahwa tim kami bisa saja mencetak gol sebanyak mungkin di babak pertama, tetapi tim tidak melakukannya. Ia meminta kami untuk mendominasi dan tidak kehilangan bola, dan itulah yang terjadi sehingga kami meraih poin pertandingan."

Dengan kemenangan ini, "Sang Pemimpin" merebut puncak klasemen Liga Roshn dengan koleksi 27 poin, unggul dua poin atas Al Nassr dan Al Qadsiah.

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