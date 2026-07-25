Sebuah studi baru mengungkap kejutan terkait asal-usul keluarga bintang Argentina Lionel Messi, setelah seorang peneliti Italia menemukan bahwa salah satu leluhurnya lahir di negara bagian Sao Paulo, Brasil, sebelum keluarganya kemudian pindah ke Argentina, dalam sebuah perjalanan yang juga menyaksikan perubahan pada nama keluarga tersebut.

Menurut yang dilaporkan jaringan "Globo" Brasil, peneliti Italia Fiorenzo Santini, yang berspesialisasi dalam penelusuran silsilah, menghabiskan beberapa tahun untuk menyusun pohon keluarga kapten timnas Argentina, setelah rasa ingin tahunya terusik oleh asal-usul nama "Messi" pada masa-masa awal sang pemain bersama Barcelona.

Bermula dari Italia, lalu singgah di Brasil

Studi tersebut menunjukkan bahwa buyut Messi dari pihak ayah, Angelo Messi, meninggalkan kota Recanati di Italia menuju kota Rosario di Argentina pada 1893 bersama istrinya.

Adapun dari pihak ibunya, kisahnya berawal dari sang buyut, Raniero Cuccittini, yang lahir di wilayah San Severino Marche, Italia, sebelum berhijrah bersama istrinya, Rosa Riquetsa, ke Brasil dengan menumpang kapal "Washington", di mana keduanya tiba di pelabuhan Santos pada 20 September 1899.

Perubahan nama di Brasil

Berdasarkan dokumen-dokumen historis, perjalanan keluarga tersebut ke Brasil menyaksikan perubahan pada nama depan dan nama keluarga akibat kesulitan yang berkaitan dengan penulisan nama-nama asing pada masa itu, di mana nama Raniero berubah menjadi "Ramiero Conchettini", perubahan yang lazim terjadi di kalangan para imigran pada periode tersebut.

Keluarga itu menetap di negara bagian Sao Paulo, di mana sang buyut bekerja di salah satu perkebunan yang terletak di wilayah Rincao, sebelum pindah untuk menetap di kota Ribeirao Preto, dan di sanalah dua anggota keluarga dilahirkan, di antaranya Arderigo pada 1904.

Dari Ribeirao Preto ke Rosario

Sekitar satu tahun setelah kelahiran Arderigo, keluarga itu meninggalkan Brasil menuju Argentina, di mana mereka menetap di sekitar kota Rosario.

Dan dari sanalah babak baru keluarga tersebut dimulai, karena kemudian lahirlah Antonio Cuccittini, kakek Messi, lalu ibunya, Celia Maria Cuccittini, sebelum Lionel Andres Messi Cuccittini lahir pada 24 Juni 1987.

Rahasia nama "Cuccittini"

Santini menjelaskan bahwa penelitiannya berlangsung antara 2019 dan 2022, setelah ia memperhatikan tidak adanya catatan apa pun mengenai nama "Cuccittini" di Italia, sebelum akhirnya ia menemukan melalui dokumen-dokumen dan kerabat ibu Messi bahwa perubahan nama depan dan nama keluarga terjadi selama keluarga itu tinggal di Brasil.

Ia menambahkan bahwa hasil-hasil ini turut berkontribusi dalam menganugerahkan Messi gelar "warga kehormatan" kota San Severino Marche, Italia, pada 2022, sebagai bentuk apresiasi terhadap akar keluarganya.

Apa yang tersisa dari jejak keluarga di Brasil?

Studi tersebut menunjukkan bahwa tidak ada catatan apa pun yang mengindikasikan adanya kerabat Messi yang tinggal di kota Ribeirao Preto setelah keluarga itu pindah ke Argentina pada 1905.

Meski demikian, masih ada ikatan simbolis yang menghubungkan bintang Argentina itu dengan kota tersebut, yakni berupa sebuah jalan yang menyandang nama "Martinico Prado", merujuk pada pemilik perkebunan yang menyambut para leluhur keluarga Messi selama periode tinggal mereka di negara bagian Sao Paulo, sebelum hijrah terakhir mereka ke Argentina.