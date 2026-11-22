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Kondisi Jamal Musiala, bintang klub Jerman Bayern Munich, memicu perdebatan luas di dalam maupun di luar klub, di tengah ketidakpastian yang terus berlanjut mengenai kemampuannya kembali ke performa terbaiknya setelah masalah kesehatan yang dialaminya. Di saat yang sama, mantan pelatih tim Felix Magath melontarkan pernyataan menarik dengan mengisyaratkan kemungkinan menempuh metode pengobatan nontradisional, bersamaan dengan meningkatnya kritik terhadap cara manajemen klub menangani masa depan pemain berusia 23 tahun tersebut.

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Seperti dilaporkan surat kabar Jerman "Bild", jurnalis Alfred Draxler dan mantan pelatih Felix Magath membahas krisis Musiala saat tampil dalam program "Lage der Liga". Dalam kesempatan itu, Magath melontarkan pernyataan menarik mengenai kemungkinan membantu sang pemain mengatasi masalah kesehatannya. Ia menegaskan dirinya mengetahui sebuah metode yang dapat membantu Musiala kembali, tetapi menekankan bahwa langkah semacam itu tidak boleh dianggap remeh atau ditempuh tanpa kajian.

Magath menjelaskan bahwa sepanjang kariernya ia telah menyaksikan sejumlah kasus pemulihan melalui berbagai prosedur medis yang berbeda, setelah metode kedokteran konvensional tidak memberikan hasil yang diharapkan. Ia menambahkan bahwa ada pilihan pengobatan lain yang bisa dimanfaatkan.

Ketika ditanya apakah yang ia maksud adalah pengobatan alternatif, Magath menjawab ya, tanpa mengungkap seperti apa metode yang ia usulkan maupun memberikan rincian tentang kemungkinan penerapannya pada kasus bintang Bayern Munich tersebut. Ia hanya menyinggung pengalaman sebelumnya bersama para pemain yang mengalami masalah kesehatan yang lebih rumit.

Akar krisis ini bermula dari masalah neurologis yang dialami Musiala, yang membuatnya kehilangan kesadaran selama beberapa saat dan ambruk dalam dua laga uji coba pada Agustus. Kondisi tersebut memicu kekhawatiran mengenai kemampuannya kembali ke level sebelumnya, terutama setelah pernyataan Karl-Heinz Rummenigge, mantan CEO Bayern Munich, usai hasil imbang 1-1 melawan Koln. Rummenigge mengaku pesimistis sang pemain dapat kembali ke performa terbaiknya dan menilai informasi yang tersedia tidak memberikan alasan untuk optimistis.

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Pernyataan Rummenigge juga memunculkan pertanyaan tentang masa depan Musiala. Ia menepis kemungkinan sang pemain meninggalkan Bayern Munich dan mengatakan tidak bisa membayangkan Musiala ingin hengkang dari klub. Ia juga menilai klub-klub lain mungkin tidak siap merekrutnya dengan kondisi kesehatannya saat ini. Hal itu membuka perdebatan luas mengenai cara manajemen klub memperlakukan salah satu talenta muda terbaiknya, serta sejauh mana pernyataan tersebut berdampak pada masa depan sang pemain.

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Sementara itu, Alfred Draxler mengungkapkan keheranannya atas perkembangan terbaru ini dan menilai bahwa apa yang terjadi lebih dari sekadar perselisihan terkait aspek finansial.

Ia mengatakan tidak bisa membayangkan Bayern Munich membuat kehebohan sebesar ini hanya demi 3 juta euro. Menurutnya, ada kesalahan mendasar dalam cara pihak-pihak terkait menangani krisis ini, dan kesalahan tersebut kian terlihat ke publik. Ia menambahkan bahwa tindakan klub belakangan ini mengisyaratkan adanya hal lain yang belum terungkap.

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Senada dengan itu, Magath menilai Bayern Munich sedang dilanda masalah internal, mengisyaratkan bahwa polemik seputar Musiala bisa jadi merupakan cerminan krisis yang lebih luas di dalam klub.

Dalam perkembangan lain, serikat pemain profesional FIFPro turut angkat bicara dengan merilis pernyataan yang menyatakan keprihatinan mendalam atas pernyataan publik berulang dari manajemen Bayern Munich yang meragukan kontrak sang pemain setelah kembali dari cedera. FIFPro menegaskan bahwa sikapnya didasarkan pada perannya mewakili 68 asosiasi nasional yang menaungi sekitar 77.000 pemain profesional di seluruh dunia. Dengan demikian, kasus Musiala kini melampaui ranah medis dan olahraga, serta memunculkan pertanyaan seputar hak-hak pemain dan cara klub memperlakukan mereka.