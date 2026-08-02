Konflik terbuka kembali memanas antara Javier Tebas, Presiden Liga Spanyol, dan Florentino Perez, Presiden Real Madrid, setelah klub Kerajaan mengeluarkan pernyataan mengenai keputusan FIFA untuk membatalkan rencana penjualan sebagian hak siar audiovisual, sekaligus mengkritik kesepakatan perusahaan investasi CVC dengan Liga Spanyol.

Tebas pun meledak amarahnya melalui platform media sosial, dengan mengunggah cuitan pedas berjudul "Makhluk yang Tak Sehebat Itu", sebagai sindiran tajam dan langsung kepada Perez, seraya melancarkan serangan sengit yang menyasar penasihat keuangan klub Kerajaan asal Maroko, Anas El Ghari, serta bank Amerika J.P. Morgan yang terkait erat dengan investasi Real Madrid.

Dengan nada provokatif yang sarat pertanyaan, Tebas berkata: "Ngomong-ngomong, mengapa tanggapannya memakan waktu selama ini? Apa yang dilakukan Anas di New York selama pekan pertandingan final? Dan apakah kebetulan bahwa bank J.P. Morgan juga terlibat dalam operasi ini, sebagaimana yang terjadi dengan Liga Super?", dalam sebuah isyarat jelas kepada proyek Liga Super Eropa yang gagal yang didanai oleh lembaga perbankan Amerika tersebut.

Presiden Liga itu menolak apa yang ia sebut sebagai "penyusunan ulang narasi" dari pihak Real Madrid terkait kesepakatan CVC, dengan menegaskan bahwa operasi tersebut sepenuhnya bersifat sukarela, dan bahwa setiap klub memiliki kebebasan penuh untuk bergabung atau menolak, seraya menekankan bahwa Real Madrid memilih untuk tidak bergabung dan tidak diwajibkan mengalokasikan satu euro pun dari pendapatannya.

Pada bagian paling tajam dari pernyataannya, Tebas membongkar apa yang ia sebut "standar ganda yang memalukan" dalam retorika Real Madrid, dengan berkata: "Prinsipnya tampak sederhana: ketika Real Madrid memutuskan untuk bergabung secara sukarela, hal itu dianggap sebagai pembaruan dan strategi keuangan; namun ketika klub-klub lain memutuskan untuk bergabung secara sukarela, hal itu dianggap sebagai beban."

Tebas menyindir perselisihan hukum berulang yang dijalani Real Madrid melawan Liga, dengan menyebutnya sebagai "obsesi yang tak sehat", dan berkata: "Sungguh sebuah obsesi terhadap Liga Spanyol! Mungkin hal itu disebabkan oleh kekalahan dalam gugatan dan pengaduan satu demi satu, tahun demi tahun, serta pengajuan pengaduan yang bahkan tidak berhasil menjatuhkan presiden Liga."

Dalam sebuah pukulan telak, Tebas meragukan kredibilitas Perez untuk memimpin diskusi apa pun mengenai masa depan sepak bola, dengan berkata: "Makhluk yang tidak superior itu tidak lagi memiliki kredibilitas yang cukup untuk memberi ceramah tentang masa depan sepak bola," sebelum ia mengingatkan kegagalan proyek Liga Super Eropa dengan sindiran pedas: "Ingatkah kalian ketika Liga Super seharusnya menyelamatkan kita karena sepak bola sedang bangkrut? Sungguh sebuah visi!"

Bentrokan baru ini menambah babak lain dalam rangkaian panjang konfrontasi verbal dan hukum antara kedua pria tersebut, dalam sebuah pertikaian yang tampaknya tidak akan berakhir dalam waktu dekat, dan mencerminkan perpecahan mendalam di dalam sepak bola Spanyol antara dua visi yang bertentangan mengenai masa depan permainan ini dan pengelolaannya.