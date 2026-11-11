Rahasia perban Raphinha: apakah ia melanggar keputusan Barcelona demi ban kapten Brasil?

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Perban yang terlihat dikenakan Raphinha, bintang Barcelona, dalam beberapa laga terakhir bukanlah sekadar tindakan pencegahan sesaat, melainkan menyembunyikan di baliknya detail sebuah keputusan medis yang ia ambil, karena keinginannya untuk memenuhi panggilan timnas Brasil, meski klub Catalan itu lebih memilih menundanya hingga periode jeda internasional saat ini, guna menghindari paparan tekanan tambahan bagi pemainnya selama musim berlangsung.

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Surat kabar Spanyol "Marca", mengutip laporan dari Brasil, mengungkapkan bahwa Raphinha menjalani operasi pengangkatan kista sebasea dari telinganya pada 26 Oktober lalu, seusai duel El Clasico menghadapi Real Madrid. Hal ini menjelaskan kemunculannya dengan perban pelindung di sekitar kepala pada beberapa pertandingan terakhir. Pemain tersebut sebelumnya mengalami benturan di kepala pada awal bulan yang sama, yang menyebabkan cedera pada telinga kirinya, sebelum area yang cedera itu membengkak dan menimbulkan rasa sakit yang hebat.

Jaringan "Globo Esporte" menjelaskan bahwa penanganan cedera selama musim berlangsung tidaklah mudah, karena tidak cukup hanya dengan obat pereda nyeri, sehingga pilihan yang tersedia terbatas pada pengurasan cairan yang menumpuk secara berkala atau menempuh tindakan bedah. Pada akhirnya, Raphinha memilih opsi kedua dan lebih memilih untuk mempercepat pelaksanaan operasi agar tidak harus absen dari laga-laga uji coba mendatang bersama timnas.

Barcelona lebih menginginkan agar sang pemain memanfaatkan jeda internasional saat ini untuk menjalani operasi, karena dianggap sebagai kesempatan yang tepat untuk pemulihan jauh dari tekanan pertandingan, namun Raphinha tidak bersedia melepaskan kesempatan tampil bersama timnas Brasil. Setelah operasi, sang winger absen dari beberapa sesi latihan selama masa penyembuhan luka, sebelum kembali tepat waktu untuk bermain bersama timnya dengan mengenakan perban guna melindungi bekas operasi.

Cedera tersebut tidak menghalangi Raphinha untuk tampil ofensif gemilang seusai kembalinya, karena ia mencetak dua gol dalam kemenangan Barcelona atas Alaves dengan skor 6-1, kemudian mencetak dua gol lainnya menghadapi Aston Villa di Liga Champions, sembari tetap tampil dengan perban pelindung. Di sisi lain, Carlo Ancelotti, pelatih kepala timnas Brasil, bersama staf kepelatihannya menghargai keputusan sang pemain untuk memajukan jadwal operasi, dengan menilai bahwa langkah ini membantu menghindari absennya dari timnas pada laga-laga uji coba terakhirnya sepanjang tahun 2026, menghadapi Jepang dan Singapura.

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Namun keputusan Raphinha untuk bergabung dengan timnas memicu kemarahan di kalangan media Catalunya, terutama dengan adanya kekhawatiran ia mengalami cedera baru selama jeda. Beberapa suara bahkan melancarkan kritik tajam kepada sang pemain, dan salah seorang komentator menyebut kepergiannya sebagai "aksi perampokan", sembari menuntut agar ban kaptennya dicabut, sementara jurnalis David Sanchez mempertanyakan manfaat pemanggilannya untuk ketiga kalinya, mengingat kondisi fisik yang tengah ia alami serta risiko yang mungkin timbul akibat keikutsertaannya.

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Kekhawatiran Barcelona berlipat ganda akibat perjalanan panjang yang akan ditempuh sang pemain bersama timnas negaranya, yang mencapai sekitar 22 ribu kilometer pulang pergi, di tengah kekhawatiran ia akan kembali ke klub dalam keadaan cedera lagi, setelah ia memang telah mengalami sejumlah masalah fisik selama periode lalu. Manajemen Barcelona bergerak untuk menghubungi Federasi Sepak Bola Brasil guna berkoordinasi mengenai jumlah menit yang akan dimainkan Raphinha, serta berupaya membatasi kelelahan yang diakibatkan oleh pertandingan dan perjalanan.

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Dalam konteks ini, Rodrigo Caetano, koordinator timnas di Federasi Brasil, menegaskan bahwa staf kepelatihan memantau kondisi fisik para pemain bekerja sama dengan klub mereka, seraya berkata: "Kami memiliki laporan dari klub-klub, dan kami telah mencakup seluruh periode latihan. Kami melihat bahwa Ancelotti dan staf kepelatihannya memang memantau menit bermain seluruh pemain, serta kelelahan dan keletihan yang mereka alami. Ia hanya menekankan perlunya hal ini terus berlanjut untuk menjaga kondisi fisik sebaik mungkin. Bagi kami, yang terpenting adalah apa yang kami ketahui tentang sang pemain dan kepercayaan kami padanya, dan tingkat komitmennya terhadap timnas sangatlah tinggi." Pernyataan ini muncul sebagai upaya untuk menenangkan Barcelona terkait pengelolaan keikutsertaan sang winger pada laga-laga mendatang.

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Raphinha diperkirakan akan mempertahankan ban kapten Brasil pada kedua laga uji coba, di tengah absennya Marquinhos, meski staf kepelatihan tengah mengkaji kemungkinan melakukan beberapa perubahan pada pemegang ban kapten serta menerapkan sistem rotasi.

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