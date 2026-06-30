Rahasia penyelamatan legendaris... Ahmed Shubair menganalisis "kejeniusan" Yassin Bono dalam adu penalti

Jurnalis Mesir, Ahmed Shubair, memuji Yassine Bounou, kiper tim nasional Maroko, setelah ia berperan dalam meloloskan “Singa Atlas” ke babak 16 besar Piala Dunia 2026.

Timnas Maroko lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Belanda melalui adu penalti (3-2), usai bermain imbang 1-1 pada waktu normal dan perpanjangan waktu dini hari Selasa ini, di Stadion Monterrey, Meksiko, dalam rangka babak 32 besar turnamen tersebut.

Dalam laga melawan Belanda, Bono memulai adu penalti dengan cara konvensional, namun ia menyadari bahwa tendangan-tendangan Belanda mulai mengarah ke sudut-sudut atas gawang, sehingga ia mengubah strateginya di tengah-tengah seri adu penalti tersebut.

Bono sengaja terus bergerak di garis gawang, menunjuk ke sudut-sudut yang berbeda dengan tangannya, dan mengubah posisi kakinya, sebelum akhirnya berdiri tegak lurus di jalur bola saat tendangan Krensio Somerville dilepaskan, sehingga ia mampu menepisnya dengan satu tangan—salah satu momen paling menonjol dalam turnamen ini.

Cara menangkis bola tersebut mencuri perhatian, dan dibahas oleh banyak surat kabar internasional, para ahli, serta analis.

Sementara itu, Shubair, mantan kiper Al-Ahly, mengatakan melalui akunnya di "X": "Bono menganalisis lawan dengan baik, dan semua kiper juga melakukannya; dunia sudah sangat berubah, pemain menendang bola ke sudut kanan atas gawang; tak peduli seberapa keras dia melompat atau seberapa jauh dia terbang, dia tak akan bisa menjangkaunya. Dia menerapkan taktik bergerak di garis gawang tanpa melompat, itulah sebabnya kamu tak merasakan kesulitan atau kelelahan saat dia menangkis bola itu.”

Shubair menyimpulkan: “Dari apa yang saya lihat mengenai performa Maroko saat melawan Belanda, saya bisa mengatakan bahwa Maroko akan mengalahkan Kanada, dan insya Allah akan lolos ke perempat final Piala Dunia.”







