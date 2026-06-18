Rahasia Penghilangan... Hilangnya Patung "Lumumba" Memicu Kontroversi di Piala Dunia

Penggemar Kongo yang terkenal, Michel Nkoka, yang dikenal dengan nama "Lumumba", tidak dapat menghadiri pertandingan tim nasional negaranya melawan Portugal pada Rabu malam.

Timnas Republik Demokratik Kongo berhasil meraih satu poin berharga berkat hasil imbang 1-1 yang positif melawan Portugal, pada laga pembuka mereka di Piala Dunia 2026.

Lumumba menjadi sangat terkenal selama Piala Afrika 2025, yang diselenggarakan di Maroko.

Sementara para pendukung di sekelilingnya bersorak, melompat, dan merayakan, Lumumba berdiri seperti "patung" selama 90 menit, dengan mengangkat salah satu lengannya.

Menurut majalah "Newsweek", Lumumba tidak dapat menghadiri pertandingan timnas negaranya melawan Portugal karena harus menjalani karantina selama 21 hari akibat wabah virus Ebola.

Namun, penggemar Kongo yang terkenal ini diperkirakan akan kembali ke tribun penonton pada pertandingan berikutnya timnas negaranya melawan Kolombia, sebuah kembalinya yang telah lama dinantikan.

Lumumba mengenakan setelan berwarna cerah yang terinspirasi dari bendera Republik Demokratik Kongo, dan sering memadukannya dengan kacamata bergaya retro serta gaya rambut khas, sehingga mudah dikenali setiap kali kamera televisi menangkapnya di antara para penonton.

Namun, yang benar-benar membedakannya adalah komitmennya yang mutlak; Lumumba tidak bereaksi terhadap gol, kesalahan, atau momen-momen krusial. Wajahnya tetap tenang dan postur tubuhnya kaku, sehingga ia berubah menjadi patung manusia yang sesungguhnya.