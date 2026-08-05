Mohamed Salah tidak perlu menunggu hingga menjalani pertandingan pertamanya bersama Trabzonspor untuk menyampaikan pesan kepada para suporter, karena ia melakukannya begitu tampil untuk pertama kalinya dengan kostum klub, melalui pemilihan nomor punggung yang tidak biasa, namun memiliki makna yang melampaui sepak bola bagi warga kota Turki tersebut.

Foto dan potongan video yang dipublikasikan akun resmi Trabzonspor pada Rabu memperlihatkan Salah mengenakan kostum klub di dalam pesawat yang menuju Turki, sebagai persiapan menjalani tes medis dan menandatangani kontrak resminya, dengan nomor 61 di punggungnya.

Pemilihan nomor tersebut memicu banyak pertanyaan, apakah itu nomor yang akan ia gunakan untuk mengarungi kompetisi musim depan bersama klub Turki itu, terutama karena kapten timnas Mesir tersebut mengenakan kostum nomor 11 sepanjang tahun-tahunnya bersama Liverpool.

Namun ternyata nomor 61 hanyalah pesan awal dari bintang Mesir itu yang membawa simbol historis bagi kota Trabzon, karena nomor tersebut merujuk pada kode provinsi dalam sistem pelat nomor kendaraan di Turki.

Seiring berjalannya waktu, nomor tersebut berubah menjadi salah satu simbol identitas dan rasa memiliki yang paling menonjol di kota itu, dan menjadi hadir dalam nama-nama toko serta akun-akun di media sosial, sebagaimana kostum Trabzonspor yang mengenakan nomor 61 memiliki tempat istimewa di antara para suporter klub.

Klub Turki itu mendokumentasikan perjalanan Salah ke Turki melalui sebuah video, di mana sang pemain menyampaikan pesan kepada para suporter dengan mengatakan: "Trabzon, apakah kalian siap? Saya di sini, sampai jumpa segera.. di mana pun kita berada, Trabzon ada di sini."

Sebelumnya, laporan-laporan sempat memperkirakan Salah akan mengenakan kostum nomor 11, namun beberapa jam ke depan akan memastikan nomor yang akan dikenakan Sang Raja Mesir dalam petualangan barunya.

Salah, yang berusia 34 tahun, menjalani petualangan baru bersama Trabzonspor setelah kepindahannya ke sana dalam transfer gratis, menyusul berakhirnya kontraknya dengan Liverpool.

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