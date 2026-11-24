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Duo Real Madrid, Federico Valverde dan Thibaut Courtois, mengungkap instruksi yang diberikan Jose Mourinho, pelatih Los Blancos, kepada para pemainnya saat jeda pertandingan melawan Eindhoven. Laga tersebut diwarnai perubahan besar dalam permainan Real Madrid, yang berhasil membalikkan ketertinggalan menjadi kemenangan telak.

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Real Madrid sempat tertinggal 0-1 dari Eindhoven pada babak pertama laga yang digelar di Stadion Santiago Bernabeu dalam lanjutan matchday kelima fase liga Liga Champions, sebelum bangkit di babak kedua dan mencetak lima gol untuk memastikan kemenangan 5-1 sekaligus mempertahankan rekor sempurna di kompetisi tersebut (15 poin).

Valverde dan Courtois berbicara tentang apa yang terjadi di balik layar ruang ganti. Keduanya mengungkap bagaimana kata-kata dan catatan teknis Mourinho membantu mengubah wajah tim, setelah Real Madrid kesulitan menghadapi tekanan tim asal Belanda itu pada paruh pertama laga, sebelum tampil dengan wajah yang sama sekali berbeda selepas turun minum.

Valverde ungkap kata-kata Mourinho di ruang ganti

Valverde menegaskan bahwa penampilan Real Madrid di babak kedua sangat luar biasa. Ia menekankan bahwa tim harus memasuki setiap pertandingan dengan semangat dan konsentrasi yang sama sejak menit pertama, alih-alih menunggu tertinggal untuk menunjukkan reaksi.

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Pemain asal Uruguay itu mengatakan, seperti dikutip surat kabar Marca: "Penampilan kami di babak kedua luar biasa. Seperti itulah seharusnya kami memulai sejak menit pertama. Mereka bermain sangat baik, tidak mendapat tekanan apa pun, dan bermain dengan sabar, dan itu terlihat jelas. Ketika Anda memulai pertandingan dengan semangat yang kurang di turnamen ini, hal itu akan terlihat dengan jelas."

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Mengenai arahan Mourinho saat jeda, Valverde menjelaskan bahwa para pemain sangat memahami pesan yang ingin disampaikan pelatih asal Portugal itu, yang meminta mereka mengerahkan upaya lebih besar dan meningkatkan permainan, terlebih tim pernah menghadapi masalah serupa pada laga sebelumnya melawan Celta Vigo.

Ia menambahkan: "Kami para pemain memahami apa yang ia katakan. Kami harus berusaha lebih keras dan menjadi lebih baik. Hal itu pernah terjadi pada kami saat melawan Celta, tim lain yang tahu cara memainkan bola, dan hari ini hal yang sama terjadi, tetapi kami tahu cara bereaksi."

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Valverde menjadi salah satu motor kebangkitan Real Madrid setelah mencetak gol penyeimbang yang mengembalikan tim ke dalam pertandingan dan membuka jalan bagi perubahan besar pada skor, sebelum tuan rumah terus menekan dan mencetak empat gol tambahan untuk memastikan kemenangan.

Valverde juga menyinggung dampak masuknya Jude Bellingham di babak kedua. Ia menegaskan bahwa tim kesulitan menguasai bola di belakang lini tengah Eindhoven, sebelum pemain asal Inggris itu memberi tim kemampuan untuk mengendalikan permainan dan bergerak maju dengan lebih baik.

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Ia berkata: "Kami sangat kesulitan menguasai bola di belakang para gelandang mereka. Ketika Jude masuk ke lapangan, ia memberi kami ketenangan, dan kami bisa bermain jauh lebih baik. Ini adalah pencapaian seluruh tim."

Valverde juga mengungkapkan kegembiraannya atas gol Vinicius Junior, yang mengakhiri paceklik golnya. Ia menegaskan bahwa ia senang melihat rekan setimnya menikmati permainan dan memulihkan kepercayaan dirinya.

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Ia menambahkan: "Saya sangat senang ia bermain seperti ini, berhasil mencetak gol, dan menikmatinya. Ia telah menjalani banyak pertandingan di mana ia tidak berada dalam performa terbaiknya, dan hari ini, sebagai sahabatnya, saya sangat bahagia untuknya."

Mengenai perannya di posisi bek sayap, Valverde mengatakan bahwa ia menikmati bermain di posisi tersebut dan merasa lebih nyaman ketika pelatih memberinya kepercayaan. Ia pun menegaskan keinginannya untuk terus berkembang dan memberikan yang terbaik bagi tim.

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Courtois ungkap penyebab Real Madrid kesulitan menghadapi tekanan Eindhoven

Di sisi lain, kiper Thibaut Courtois menyoroti masalah utama yang dialami Real Madrid pada babak pertama. Ia menegaskan bahwa tim tidak menjalankan instruksi pelatih sebagaimana mestinya, terutama dalam hal pergerakan, pressing, dan berlari untuk menghadapi gaya bermain Eindhoven yang mengandalkan penjagaan individu.

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Kiper asal Belgia itu mengatakan bahwa jika tidak semua pemain bergerak dan mengerahkan upaya yang dibutuhkan, ide-ide pelatih mustahil dijalankan, terutama melawan tim yang menekan lawan satu lawan satu. Hal itulah yang memberi Eindhoven kesempatan menciptakan banyak peluang berbahaya.

Ia menambahkan: "Kami tidak semuanya berlari dan menjalankan apa yang diminta pelatih, sehingga semuanya menjadi mustahil, terutama melawan tim yang menekan Anda satu lawan satu. Jika Anda tidak bergerak dan berlari, mereka akan menyia-nyiakan dua atau tiga peluang emas, lalu mencetak gol dari penalti, dan mari kita lihat apakah saya bisa menepis salah satunya. Saya berusaha keras memengaruhi mental para penendang penalti."

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Courtois juga berbicara tentang instruksi yang diberikan Mourinho saat jeda. Ia menjelaskan bahwa pelatih asal Portugal itu menggunakan cuplikan video untuk menunjukkan kesalahan yang dilakukan para pemain, lalu membandingkannya dengan cara Eindhoven menerapkan ide-idenya di lapangan.

Kiper Real Madrid itu berkata: "Dari gambar-gambar yang ia tunjukkan kepada kami di layar saat jeda, terlihat jelas bahwa kami tidak melakukan segala sesuatunya dengan benar, sementara mereka melakukannya. Hal ini mengubah gaya bermain kami, dan babak kedua berjalan dengan baik."

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Courtois menyebut gol penyeimbang yang tercipta lebih awal menjadi titik balik penting dalam laga tersebut karena memberi tim dorongan tambahan untuk terus menekan, sebelum gol indah Jude Bellingham memupus harapan tim asal Belanda itu untuk bangkit.

Courtois melanjutkan penjelasannya tentang instruksi Mourinho: "Ia mengatakan kepada kami bahwa jika kami mencetak gol pada menit ke-50 atau sebelumnya, semuanya akan menjadi lebih mudah, sedangkan jika bola tidak masuk ke gawang, semuanya akan lebih sulit. Namun, gol pertama datang dengan cepat, lalu gol indah dari Jude, dan kami menghabisi mereka lewat serangan balik."