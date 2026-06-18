Rahasia kebangkitan... Tuchel mengungkap kata-katanya yang mengubah jalannya pertandingan melawan Kroasia

Pelatih tim nasional Inggris asal Jerman, Thomas Tuchel, mengungkap pesan yang ia sampaikan kepada para pemainnya saat jeda babak pertama laga melawan Kroasia, yang berperan penting dalam membalikkan keadaan pertandingan dan mengantarkan “Tiga Singa” meraih kemenangan dramatis 4-2 pada laga pembuka Piala Dunia 2026.

Timnas Inggris menutup babak pertama dengan skor imbang meskipun Harry Kane telah mencetak dua gol, sebelum tampil sangat berbeda setelah jeda, di mana Jude Bellingham dan Marcus Rashford mencetak dua gol penentu yang memberikan Inggris kemenangan menakjubkan sekaligus pesan kuat kepada para pesaingnya di turnamen ini.

Harry Kane memuji peran yang dimainkan pelatihnya selama jeda antar babak, menegaskan bahwa kata-katanya memiliki pengaruh besar terhadap reaksi tim di paruh kedua pertandingan.

Pesan Tuchel di ruang ganti

Ketika ditanya mengenai isi pembicaraannya kepada para pemain, Tuchel mengatakan, “Saya memberi tahu mereka bahwa meskipun kami kalah dalam pertandingan ini, pandangan saya terhadap kerja keras yang telah kami lakukan selama 17 hari terakhir tidak akan berubah, namun kami harus bermain dengan cara kami sendiri.”

Dia menambahkan dalam pernyataannya kepada jaringan “ITV” Inggris, “Kami terlalu fokus pada mempertahankan skor. Kami hampir bermain bertahan dengan 7 pemain, namun tetap saja pertahanan kami tidak berjalan sebagaimana mestinya. Jika skor tidak berpihak pada kami, maka kami harus kalah sambil tetap bermain dengan gaya kami sendiri. Saya hanya berusaha mendorong mereka untuk menyerang dan menunjukkan keberanian.”

Baca juga:

Video: Menyamai Legenda... Harry Kane, Pencetak Gol Terbanyak Inggris dalam Sejarah Piala Dunia

Kritik terhadap babak pertama dan pujian atas reaksi tim

Pelatih asal Jerman itu mengakui bahwa penampilan timnya sebelum jeda tidak memuaskan, sambil menjelaskan, “Kami mengalami sedikit ketegangan, mengambil keputusan yang terlalu aman, dan cenderung mengoper ke belakang daripada maju ke depan. Kami kesulitan menemukan ritme yang tepat dan tidak memiliki kepercayaan diri yang cukup untuk memanfaatkan ruang kosong.”

Ia melanjutkan, “Saya melihat statistik yang menunjukkan bahwa kami hanya memenangkan 33% dari perebutan bola di lapangan pada babak pertama, dibandingkan dengan 73% pada babak kedua. Bahkan saat tidak menguasai bola, kami belum menunjukkan tingkat komitmen dan semangat yang diharapkan.”

Dia menambahkan, “Saya sangat menyukai reaksi para pemain setelah jeda. Pertandingan ini penuh dengan emosi dan gairah, dan kami membutuhkan waktu untuk benar-benar masuk ke dalam atmosfernya.”

Bellingham: Kami tidak perlu berteriak

Jude Bellingham memberi timnas Inggris awal terbaik yang mungkin di babak kedua ketika ia mencetak gol ketiga hanya dua menit setelah pertandingan dilanjutkan, sehingga membawa timnya menuju kemenangan.

Mengenai pembicaraan Tuchel di sela-sela babak, bintang Real Madrid itu berkata, “Ini bukan soal berteriak atau menciptakan drama di ruang ganti, melainkan persis apa yang dibutuhkan tim.”

Ia menambahkan, “Kami memiliki skuad yang matang dengan para pemimpin hebat, dan semua orang menyadari level yang harus kami capai. Awal babak kedua yang kuat memberi kami landasan yang sempurna untuk mengendalikan pertandingan dan meraih kemenangan.”