Kapten Inggris Harry Kane menilai bahwa kepindahan rekan setimnya di Three Lions, Anthony Gordon, ke Barcelona telah memberinya kepercayaan diri besar yang mengantarkannya ke level baru.

Gordon mencetak gol pertama Inggris dalam kemenangan 2-0 atas Republik Ceko pada Selasa, dan kini ia memiliki tiga gol dalam tiga pertandingan terakhir bersama timnas negaranya.

Hal itu tidak terbatas pada gol saja, sebab ia menjadi ancaman ofensif terbesar di tim Thomas Tuchel selama pertandingan-pertandingan ini berkat kecepatannya yang bak petir serta ketekunannya berlari di belakang lini pertahanan lawan, menurut yang dilansir Daily Mail.

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Harry Kane berkata tentang Gordon, setelah kemenangan atas Ceko: "Kepindahan ke Barcelona membantunya. Kadang-kadang bergabung dengan klub besar seperti ini memberimu lebih banyak kepercayaan diri dan kebanggaan. Kamu merasa bahwa kamu memang layak berada di panggung terbesar, dan ia telah menyalurkan perasaan itu ke dalam penampilannya bersama Inggris".

Barcelona membayar 69 juta pound sterling untuk merekrut Gordon dari Newcastle menjelang Piala Dunia, di mana pemain berusia 25 tahun itu tampil gemilang di sayap kiri Inggris, mencetak gol ke gawang Argentina di semifinal Piala Dunia, dan ke gawang juara dunia Spanyol di Stadion Wembley pada Sabtu dalam UEFA Nations League, kemudian mencetak gol lewat sundulan ke gawang Ceko yang menambah torehan internasionalnya menjadi empat gol dalam 25 pertandingan.

Kane menambahkan: "Ia membuat perbedaan. Ia selalu mencari permainan langsung dan menjadi orang yang memberikan kami keunggulan, serta menyelesaikan bola dengan luar biasa pula. Sentuhan-sentuhan seperti itu tidak mudah dan ia mengeksekusinya dengan sempurna. Ia adalah pemain penting bagi kami sekarang".

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Trent Alexander-Arnold memberikan umpan kunci untuk gol Gordon lewat bola yang luar biasa pada penampilan pertamanya sebagai starter di bawah kepemimpinan Thomas Tuchel.

Perjalanan karier Alexander-Arnold belum mendapatkan dorongan yang sama sejak kepergiannya dari Liverpool ke Real Madrid pada 2025, tetapi pertandingan ini menjadi pengingat akan kemampuan kreatifnya dari posisi bek kanan, terutama melawan tim yang bermain dengan 10 pemain selama lebih dari satu jam, sehingga pemain Real Madrid itu tidak banyak diuji secara defensif.

Kane berkata: "Trent luar biasa. Umpan, tembakan, dan umpan silangnya, dan secara defensif juga ia tampil hebat. Kalian tahu ia pemain hebat. Trent harus tetap rendah hati dan terus bekerja keras. Ia luar biasa di pemusatan latihan sejauh ini, cara ia berlatih dan mendorong dirinya serta orang-orang di sekitarnya. Ia menunjukkan kepada pelatih bahwa ia ingin berada di sini, ingin berada di tim ini, dan ia memberikan penampilan yang luar biasa".